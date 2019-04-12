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Шутки в сторону: тамбовскую пенсионерку поймали на взятке
Сегодня, 09:47
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Как сообщает следственный комитет, 12 февраля текущего года пенсионерка в служебном кабинете МОМВД России «Рассказовский» положила в телефонный справочник денежные средства в размере 30 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику полиции за несоставление в отношении нее материала за незаконную розничную продажу алкогольной продукции. Незадолго до этого за совершение аналогичного правонарушения женщина уже привлекалась к административной ответственности в виде штрафа. Полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался.
Суд признал пожилую женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Приговором суда пенсионерке назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
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