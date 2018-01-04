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В Тамбовскую область придут израильские инвестиции
Бондарский сыродельный завод выступил инициатором масштабного инвестиционного проекта совместно с Израильскими компаниями. Объем инвестиций составит почти 44 миллиарда рублей, это размер сопоставим с бюджетом области. За деньги инвесторов планируют построить 7 молочных ферм по производству коровьего молока на 40 тысяч голов, а также возвести молокоперерабатывающий завод.
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Бондарский сыродельный завод выступил инициатором масштабного инвестиционного проекта совместно с Израильскими компаниями.
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