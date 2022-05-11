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Власти пообещали приостановить вырубку Пригородного леса
Сегодня, 14:05
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Сегодня состоялась встреча инициативной группы жителей поселка Тамбовский лесхоз с врио заместителя главы администрации области Лидией Бакуменко по вопросу застройки Пригородного леса.
Жители поселка рассказали о важности сохранения и защиты Пригородного леса, подали заявление с предложениями по разрешению проблемной ситуации. Вчера застройщик начал рубить лес.
Представляя интересы местных жителей, депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров обратил внимание на то, что застройка прибрежного участка по ул. Лесная - один из примеров в цепи варварского уничтожения остатков Пригородного леса. Проблему Пригородного леса нужно решать комплексно и в отношении других спорных земель, которые де-факто являются землями гослесфонда, их нужно возвращать в собственность государства, поскольку они были предоставлены третьим лицам незаконно.
Лидия Бакуменко пообещала, что региональные власти примут меры для приостановки застройки и вырубки Пригородного леса, а в дальнейшем в рамках правового поля в интересах местных жителей будет решаться вопрос.
«Как на практике будут реализовываться намерения властей, думаю, скоро узнаем. В свою очередь местные жители готовы до конца защищать Пригородные лес», - отмечает Александров.
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