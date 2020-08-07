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Обещания и реальность

Вчера, 16:11
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Обещания и реальностьНастала выборная пора, и обещания посыпались как из рога изобилия. Но только кто будет отвечать за данные ранее и неисполненные обещания, в том числе решить бюджетные проблемы, повысить качество жизни горожан, модернизировать сферу ЖКХ, сохранить городские леса, отремонтировать дороги. Эти же обещания мы слышим снова. Кто мешал депутатам от «партии власти» сделать сказку былью за годы своего правления? Ответ повисает в воздухе.

Особенно у нас любят всевозможные программы. Сейчас мало кто вспоминает про утвержденную в 2012 году депутатами Тамбовской городской Думы от фракции «Единая Россия» — «Стратегию-2020», которая должна была кардинальным образом улучшить жизнь жителей города Тамбова. Давайте разберем, что нам обещали и как обстоят дела на самом деле. Рассмотрим только цифры и факты.

Обещания и реальность


Приведены лишь некоторые показатели, но они наглядно демонстрируют реальное положение дел. А как обстоят дела с финансами? 5 лет назад муниципальный долг города Тамбова составлял 1,6 млрд. рублей, сейчас практически 3 млрд. рублей. Реальные денежные доходы населения за этот же период сократились на 15%, снижаются объемы инвестиций в основной капитал.

За последние годы фактически угробили несколько промышленных предприятий. Среди них — завод «Тамбоваппарат», тамбовский НИИ радиотехники «Эфир», под угрозой закрытия находится «Ревтруд», тракторный завод «TERRION» — в стадии банкротства. Характерной чертой основных фондов организаций, которые еще держатся на плаву, является их старение.

По итогам 2019 года отмечено уменьшение объема платных и бытовых услуг, сохранилась тенденция роста численности официально зарегистрированных безработных, а также произошло значительное уменьшение положительного сальдированного финансового результата организаций города, значительная часть предприятий скатывается к банкротству.

Не все хорошо и в социальной сфере. Отмечается тенденция сокращения числа государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений и численности учащихся в них. У нас – самая маленькая заработная плата по сравнению с соседними регионами, многие жители города сводят концы с концами, десятилетиями увязают в кредитной кабале и не видят просвета.

«Эффективных» управленцев, которые раздают обещания и не исполняют, нужно гнать куда подальше. Хватит, мы сыты по горло вашими обещаниями! Не стоит забывать и простую истину – менять нужно не просто персоналии в органах власти, а саму систему. Еще Владимир Ленин писал о сущности буржуазных выборов и системы, в которой мы живем: «Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках».

Мы выступаем за принцип «императивного мандата». Он заключается в предоставлении избирателям права досрочно отзывать депутатов, не оправдавших доверия. Сейчас депутат может лишиться своего мандата, если попадёт под уголовную статью, а про наказы избирателей представители бизнес-кланов забывают сразу после выборов. Такой спектакль за наш счет дальше продолжаться не должен.

Артем Александров,
депутат Тамбовской городской Думы
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