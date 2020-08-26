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Социологи предрекают второй тур губернаторских выборов
Сегодня, 09:43
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Социологические службы ВЦИОМ и ФОМ обнародовали электоральные рейтинги губернаторов, которые участвуют в сентябрьских выборах. Самой низкой популярностью у избирателей в России пользуются баллотирующиеся на второй срок губернаторы Иван Белозерцев (Пензенская область) и Александр Никитин (Тамбовская область).
Действующий глава администрации области Александр Никитин пользуется поддержкой менее 50% избирателей региона, следовательно, возможен второй тур выборов. Главный конкурент Никитина – кандидат от КПРФ Андрей Жидков.
По мнению экспертов, такой низкий рейтинг связан с коррупционными скандалами в Тамбовской области, снижением уровня жизни, особенно в сельской местности. За последние годы реальные денежные доходы населения сократились на 15%, снижаются объемы инвестиций в основной капитал. Отмечается рост численности официально зарегистрированных безработных.
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