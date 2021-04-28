Артем Александров отказался от поста замглавы города Тамбова Комментариев: 0



На предложение М.Ю. Косенкова, стать его заместителем Александров ответил следующим образом:



- Меня избрали тамбовчане в городскую Думу, поддержав программу и позицию коммунистов. Я не имею морального права сложить свои депутатские полномочия и перейти на работу в администрацию города Тамбова, которая контролируется другими политическими партиями. С действующей командой администрации города, которую поддерживают партии «Родина» и «Единая Россия», по многим вопросам у нас диаметрально противоположные взгляды. Это касается и грабительской для города концессии, и повышения тарифов на услуги ЖКХ, и непрекращающейся точечной застройки, и откровенного пренебрежения интересами горожан, и других вопросов. Поступиться принципами, стать частью системы в интересах действующей власти, а не горожан, я не могу.



При этом депутат отметил, что партия готова взять на себя ответственность за управление делами в областном центре - возглавить администрацию города Тамбова. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отказался переходить на должность заместителя главы администрации города. Вчера данное предложение поступило от руководителя города.На предложение М.Ю. Косенкова, стать его заместителем Александров ответил следующим образом:- Меня избрали тамбовчане в городскую Думу, поддержав программу и позицию коммунистов. Я не имею морального права сложить свои депутатские полномочия и перейти на работу в администрацию города Тамбова, которая контролируется другими политическими партиями. С действующей командой администрации города, которую поддерживают партии «Родина» и «Единая Россия», по многим вопросам у нас диаметрально противоположные взгляды. Это касается и грабительской для города концессии, и повышения тарифов на услуги ЖКХ, и непрекращающейся точечной застройки, и откровенного пренебрежения интересами горожан, и других вопросов. Поступиться принципами, стать частью системы в интересах действующей власти, а не горожан, я не могу.При этом депутат отметил, что партия готова взять на себя ответственность за управление делами в областном центре - возглавить администрацию города Тамбова.



