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В жутком убийстве девочки из Бокино новый поворот?

Сегодня, 08:59
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В жутком убийстве девочки из Бокино новый поворот? Мать убитой девочки из села Бокино Тамбовского района Татьяна Чернова настаивает, что в деле осталось много белых пятен, а возможные преступники, причастные к убийству ее дочери, до сих пор могут оставаться на свободе.

Руководитель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о собранных доказательствах, которые легли в основу приговора.

Мать также обратилась к Президенту РФ за помощью в раскрытии всех моментов преступления.

На следующей неделе Верховный суд РФ должен рассмотреть кассационную жалобу на приговор убийце Лизы Черновой, который получил 24 года колоний.
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В жутком убийстве девочки из Бокино новый поворот?

Сегодня, 08:59
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Мать убитой девочки из села Бокино Тамбовского района Татьяна Чернова настаивает, что в деле осталось много белых пятен, а возможные преступники, причастные к убийству ее дочери, до сих пор могут оставаться на свободе.

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