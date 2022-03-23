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Артем Александров: «Мы выступали категорически против «сырой» концессии»
Вчера, 21:52
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На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о реализации «РКС» инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на 2021-2025 годы за период 2021 года.
Как оказалось, в прошлом году в полном объеме запланированные мероприятия не выполнены. Одна из основных причин, которая будет и дальше негативно отражаться на этом процессе - некорректное планирование.
Недоумение депутатов вызвали два факта невозможности реализации запланированных работ по введению в эксплуатацию новых ВЗУ, потому что выяснилось, что в санитарных зонах находятся объекты, несовместимые с такими скважинами.
По словам председателя комитета Артема Александрова, в том числе по этой причине фракция КПРФ «выступала категорически против «сырой» концессии».
Напомним, что по согласованию с большинством депутатов гордумы жители Тамбова заплатят за ремонт сетей миллиарды рублей.
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