Россельхозбанк направил на поддержку АПК Тамбовской области более 5,7 млрд рублей Комментариев: 0



Аграрии региона приступили к севу озимых культур под урожай 2024 года. В настоящее время сев озимых осуществлен на площади 2,3 тыс. га. Всего озимыми культурами планируется засеять около 390 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители области обеспечены минеральными удобрениями, средствами защиты растений, ГСМ.



Финансовая поддержка Россельхозбанка позволила вовремя обработать поля и приобрести всю необходимую технику к уборочной страде. Одним из получателей поддержки стало хозяйство «Агрострой М», крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Моршанского района.



Предприятие «Агрострой М» производит яровую и озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох и подсолнечник. Руководит хозяйством Владимир Александрович Харюткин. Сельхозпредприятие было организовано в 2012 году на базе бывшего СХПК «Вановский» и показывает стабильные высокие результаты.



«Кредитные средства позволили расширить мощность предприятия и увеличить объем производства. Решить финансовые вопросы помогает Россельхозбанк, за это отдельная благодарность всему коллективу банка», - комментирует Владимир Харюткин.



Так, с начала 2023 года объем кредитных средств, выданных Тамбовским филиалом Россельхозбанка заемщикам сферы АПК, составил более 5,7 млрд рублей. Из них порядка 3,6 млрд рублей было выдано на сезонно-полевые работы.



«Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности. Россельхозбанк предлагает сектору АПК не только оптимальные условия и выгодные программы по льготному кредитованию, но и цифровые сервисы, помогающие оптимизировать работу», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



Так, банк развивает экосистему цифровых площадок для комплексной поддержки аграриев, в которой собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью нее можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В экосистему входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, агрегатор агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.



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Kra23o3Ax В настоящее время уборка сельскохозяйственных культур на Тамбовщине идет полным ходом. По состоянию на конец августа зерновые и зернобобовые обмолочены на площади около 794 тыс. га, что составляет 73 %. Валовой сбор составляет 3,5 млн т, при урожайности 44,3 ц/га. (в 2022 году на аналогичную дату – 40,7 ц/га). Идет уборка сахарной свеклы, ранних сортов картофеля, овощей.Аграрии региона приступили к севу озимых культур под урожай 2024 года. В настоящее время сев озимых осуществлен на площади 2,3 тыс. га. Всего озимыми культурами планируется засеять около 390 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители области обеспечены минеральными удобрениями, средствами защиты растений, ГСМ.Финансовая поддержка Россельхозбанка позволила вовремя обработать поля и приобрести всю необходимую технику к уборочной страде. Одним из получателей поддержки стало хозяйство «Агрострой М», крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Моршанского района.Предприятие «Агрострой М» производит яровую и озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох и подсолнечник. Руководит хозяйством Владимир Александрович Харюткин. Сельхозпредприятие было организовано в 2012 году на базе бывшего СХПК «Вановский» и показывает стабильные высокие результаты., - комментирует Владимир Харюткин.Так, с начала 2023 года объем кредитных средств, выданных Тамбовским филиалом Россельхозбанка заемщикам сферы АПК, составил более 5,7 млрд рублей. Из них порядка 3,6 млрд рублей было выдано на сезонно-полевые работы.— отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Так, банк развивает экосистему цифровых площадок для комплексной поддержки аграриев, в которой собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью нее можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В экосистему входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, агрегатор агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra23o3Ax



