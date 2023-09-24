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«День РСХБ» в Мичуринском государственном аграрном университете

Вчера, 17:30
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«День РСХБ» в Мичуринском государственном аграрном университетеДля продвижения аграрного образования и оказания поддержки студентам и молодым специалистам на рынке труда в АПК Россельхозбанк запустил карьерно-образовательное мероприятие «День РСХБ». В рамках проекта РСХБ встретился со студентами Мичуринского государственного аграрного университета. Это новый формат взаимодействия института с работодателем.

На мероприятии представители Россельхозбанка рассказали о карьерных возможностях для студентов и молодых специалистов в компании Россельхозбанк и её партнерах: стипендиальная программа, проект «Агролидеры», Клуб амбассадоров, кейс-чемпионаты, хакатоны, стажировки и практика. Спикеры помогли участникам определить таланты и способности, которые могут оказаться полезными для быстрого старта в профессии.

«День РСХБ» - одно из мероприятий, организуемых банком для студентов и выпускников, выбравших карьеру в агросфере. В 2023 году запущены «Дни РСХБ» на площадках 69 учебных заведений от Калининграда до Владивостока, входящих в стипендиальную программу Россельхозбанка. В рамках мероприятия студенты знакомятся с лучшими работодателями, узнают о новых проектах и могут найти работу своей мечты.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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«День РСХБ» в Мичуринском государственном аграрном университете

Вчера, 17:30
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ОБЛАКО ТЕГОВ
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