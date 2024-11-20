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Новый состав Общественной палаты Тамбовской области утверждён
Вчера, 11:26
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18 ноября временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление, утверждающее новый состав Общественной палаты региона. В обновлённый состав вошли 17 членов из предыдущего созыва, которые продолжат работу, включая таких известных общественных деятелей, как Геннадий Афанасов, Михаил Белов и Аркадий Фарба.
Некоторые представители прежнего состава, такие как Валерий Беляев, Людмила Макарова и Павел Рыжевский, свои места в палате не сохранили. Им на смену пришли новые участники, представляющие сферы медицины, науки, журналистики и других направлений.
Формирование Общественной палаты происходило в соответствии с установленным законом. Согласно процедуре, одна треть состава назначается главой региона на основании предложений от общероссийских и межрегиональных объединений, ещё треть утверждается областной Думой по представлению региональных НКО и общественных организаций. Оставшуюся треть формируют уже избранные члены палаты, которые выбирают представителей местных объединений.
Ранее, 25 октября, Тамбовская областная Дума утвердила свою часть состава нового созыва палаты. Полномочия всех членов Общественной палаты VII созыва будут действовать в течение трёх лет.
Фото: Общественной палаты Тамбовской области
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