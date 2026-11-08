В Тамбове обсудили риски передачи регионам права исключать памятники из реестра Комментариев: 0



Изменения предусмотрены федеральным законом № 262-ФЗ от 26 июля 2026 года. Сейчас исключение памятников из реестра находится в компетенции Правительства России. После вступления поправок в силу решения в отношении региональных и муниципальных объектов будут принимать высшие исполнительные органы субъектов РФ по согласованию с Минкультуры. Для федеральных памятников действующий порядок сохранится.



При этом обязательная государственная историко-культурная экспертиза не отменяется. Основаниями для исключения объекта из реестра могут стать его полная физическая утрата, утрата историко-культурной ценности либо её отсутствие. На согласование решения в Минкультуры отводится не более 30 рабочих дней.



Возможные последствия реформы рассмотрели участники круглого стола «Защита культурного наследия России», состоявшегося в Торгово-промышленной палате Тамбовской области.



Руководитель юридического центра «Полярная звезда» Артём Александров обратил внимание на то, что передача полномочий регионам повышает требования к качеству историко-культурных экспертиз и прозрачности принятия решений.



«Считаю, что эффективность охраны наследия следует оценивать, прежде всего, по сохранённым памятникам», — подчеркнул Артём Александров.



По его мнению, существует риск формального рассмотрения материалов, на основании которых объект предлагается лишить охранного статуса. Особенно чувствительным этот вопрос может оказаться в отношении памятников, расположенных на территориях, представляющих интерес для застройщиков.



«При формальном обсуждении ценный памятник рискует лишиться защиты, а участок — уйти под застройку. Необходима открытость материалов и реальная возможность влиять на принятие решений», — отметил юрист.



Артём Александров предложил заранее публиковать документы, обосновывающие исключение памятников из реестра, обеспечивать общественное обсуждение спорных экспертиз и предоставлять мотивированные ответы на замечания специалистов и жителей.



На круглом столе также рассмотрели состояние исторической застройки Тамбова и других городов области. Скульптор и исследователь материальной культуры Александр Климков рассказал о проблемах сохранения архитектурного наследия областного центра. Кандидат исторических наук, краевед и археолог Андрей Литовский на примере Рассказова рассмотрел вопросы охраны провинциальной архитектуры и археологических объектов.



Отдельное выступление Александра Архипова было посвящено нематериальному культурному наследию и сохранению народных традиций.



По итогам встречи участники приняли резолюцию с предложениями по совершенствованию охраны памятников. Документ планируют направить в Государственную Думу, Правительство России, Министерство культуры и Совет Федерации. С 23 января 2027 года региональные власти получат право самостоятельно принимать окончательные решения об исключении памятников регионального и муниципального значения из реестра объектов культурного наследия. Новые полномочия и связанные с ними риски обсудили в Тамбове на круглом столе регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).Изменения предусмотрены федеральным законом № 262-ФЗ от 26 июля 2026 года. Сейчас исключение памятников из реестра находится в компетенции Правительства России. После вступления поправок в силу решения в отношении региональных и муниципальных объектов будут принимать высшие исполнительные органы субъектов РФ по согласованию с Минкультуры. Для федеральных памятников действующий порядок сохранится.При этом обязательная государственная историко-культурная экспертиза не отменяется. Основаниями для исключения объекта из реестра могут стать его полная физическая утрата, утрата историко-культурной ценности либо её отсутствие. На согласование решения в Минкультуры отводится не более 30 рабочих дней.Возможные последствия реформы рассмотрели участники круглого стола «Защита культурного наследия России», состоявшегося в Торгово-промышленной палате Тамбовской области.Руководитель юридического центра «Полярная звезда» Артём Александров обратил внимание на то, что передача полномочий регионам повышает требования к качеству историко-культурных экспертиз и прозрачности принятия решений.По его мнению, существует риск формального рассмотрения материалов, на основании которых объект предлагается лишить охранного статуса. Особенно чувствительным этот вопрос может оказаться в отношении памятников, расположенных на территориях, представляющих интерес для застройщиков.Артём Александров предложил заранее публиковать документы, обосновывающие исключение памятников из реестра, обеспечивать общественное обсуждение спорных экспертиз и предоставлять мотивированные ответы на замечания специалистов и жителей.На круглом столе также рассмотрели состояние исторической застройки Тамбова и других городов области. Скульптор и исследователь материальной культуры Александр Климков рассказал о проблемах сохранения архитектурного наследия областного центра. Кандидат исторических наук, краевед и археолог Андрей Литовский на примере Рассказова рассмотрел вопросы охраны провинциальной архитектуры и археологических объектов.Отдельное выступление Александра Архипова было посвящено нематериальному культурному наследию и сохранению народных традиций.По итогам встречи участники приняли резолюцию с предложениями по совершенствованию охраны памятников. Документ планируют направить в Государственную Думу, Правительство России, Министерство культуры и Совет Федерации.



