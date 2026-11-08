Союз промышленников Тамбовской области поддержал концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского

«Для нас важно, чтобы Союз объединял людей не только в профессиональной деятельности, но и за её пределами. Поэтому мы поддерживаем культурные и спортивные инициативы, которые позволяют сотрудникам предприятий общаться, открывать для себя что-то новое и проводить время вместе. Андрей Ясинский — талантливый музыкант, настоящий виртуоз», — подчеркнул Максим Жалнин.

В Тамбове 10 ноября состоится концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского «Путь сердца» (12+). Музыкант представит программу, объединяющую звучание фортепиано, индийского ситара, хендпана, этнических флейт и ударных инструментов. Мероприятие пройдёт при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области.Особенность творчества Андрея Ясинского — сочетание инструментов разных музыкальных традиций. В своих выступлениях он использует как академическое фортепиано, так и редкие этнические инструменты, создавая композиции, ориентированные на эмоциональное восприятие слушателей.Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин отметил, что объединение поддерживает не только деловые, но и культурные инициативы, рассчитанные на сотрудников предприятий и жителей региона.Поддержка культурных мероприятий уже стала одним из направлений общественной деятельности регионального объединения промышленников. В феврале Союз совместно с Академическим симфоническим оркестром имени С. В. Рахманинова, АО «Пигмент» и правительством Тамбовской области участвовал в организации благотворительного концерта ко Дню защитника Отечества. Представители объединения также принимали участие в мероприятиях, посвящённых Дню йоги.Концерт «Путь сердца» начнётся 10 ноября в 19:00 в школе йоги «Аштанга Тамбов» по адресу: улица Николая Вирты, 16.