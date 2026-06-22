«Газпром межрегионгаз Тамбов» намерен инициировать банкротство муниципального предприятия, отвечающего за теплоснабжение Строителя Комментариев: 0



Согласно опубликованной информации, газоснабжающая организация планирует инициировать процедуру несостоятельности в отношении муниципального предприятия, однако размер задолженности в уведомлении не раскрывается.



МУП «Цнинский хозяйственный центр» работает в посёлке Строитель с 2011 года и занимается теплоснабжением населения и объектов коммунальной инфраструктуры. Руководителем предприятия является Николай Попов.



В последние годы предприятие приобрело особое значение для жителей посёлка после прекращения концессионного соглашения между администрацией Тамбова и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», которое отвечало за модернизацию системы теплоснабжения.



Концессионное соглашение было расторгнуто в 2024 году из-за проблем с реализацией проекта. В частности, так и не началась предусмотренная ещё в 2019 году реконструкция котельной № 1 в посёлке Строитель.



После этого подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону передали муниципальному предприятию. Соответствующий контракт был заключён 15 июля 2025 года.



Ранее исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин сообщал, что все подготовительные мероприятия планировалось завершить до 10 сентября.



Пока речь идёт только об уведомлении о намерении обратиться в суд. Само заявление о признании МУП «Цнинский хозяйственный центр» банкротом ещё не подано и должно будет рассматриваться арбитражным судом в отдельном порядке. ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» заявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом МУП «Цнинский хозяйственный центр». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на уведомление, опубликованное на Федресурсе 23 июня.Согласно опубликованной информации, газоснабжающая организация планирует инициировать процедуру несостоятельности в отношении муниципального предприятия, однако размер задолженности в уведомлении не раскрывается.МУП «Цнинский хозяйственный центр» работает в посёлке Строитель с 2011 года и занимается теплоснабжением населения и объектов коммунальной инфраструктуры. Руководителем предприятия является Николай Попов.В последние годы предприятие приобрело особое значение для жителей посёлка после прекращения концессионного соглашения между администрацией Тамбова и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», которое отвечало за модернизацию системы теплоснабжения.Концессионное соглашение было расторгнуто в 2024 году из-за проблем с реализацией проекта. В частности, так и не началась предусмотренная ещё в 2019 году реконструкция котельной № 1 в посёлке Строитель.После этого подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону передали муниципальному предприятию. Соответствующий контракт был заключён 15 июля 2025 года.Ранее исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин сообщал, что все подготовительные мероприятия планировалось завершить до 10 сентября.Пока речь идёт только об уведомлении о намерении обратиться в суд. Само заявление о признании МУП «Цнинский хозяйственный центр» банкротом ещё не подано и должно будет рассматриваться арбитражным судом в отдельном порядке.



