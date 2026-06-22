Суд временно заморозил взыскание штрафа в 140 млн рублей с тамбовского сахарного завода Комментариев: 0



Речь идёт о штрафе в размере 139,7 млн рублей, который налоговый орган начислил компании по итогам проверки сделок с взаимозависимыми лицами. Определение об обеспечительных мерах суд вынес 22 июня 2026 года.



Как выяснил «Вердикт», ФНС 27 апреля завершила проверку полноты исчисления и уплаты налогов за 2021–2022 годы. По её итогам компании доначислили 865,5 млн рублей налога на прибыль, 313,4 млн рублей пеней, а также штраф за применение в сделках условий, которые, по мнению налоговиков, не соответствовали рыночным.



Под взаимозависимыми лицами понимаются аффилированные компании, связанные между собой через общих собственников или входящие в одну группу. По версии налогового органа, условия таких сделок позволили занизить налоговую базу.



При этом более 1 млрд рублей недоимки и пеней предприятие уже перечислило добровольно. В суде компания оспаривает только штраф.



16 июня ФНС выставила требование об уплате штрафа до 6 июля. В ответ предприятие попросило суд временно запретить принудительное взыскание средств до окончания разбирательства.



В «Кристалле» заявили, что списание почти 140 млн рублей в период подготовки к новому производственному сезону может негативно сказаться на работе предприятия. Компания занимается производством сахара и подсолнечного масла и входит в перечень системообразующих организаций Тамбовской области.



В суде представители предприятия указали, что подобная финансовая нагрузка может затруднить расчёты с поставщиками, выплату заработной платы сезонным работникам и подготовку к переработке урожая 2026 года.



Суд согласился с этими доводами. В определении отмечается, что имущественные интересы государства защищены стоимостью активов компании, поэтому необходимости в немедленном взыскании штрафа нет.



Теперь суду предстоит рассмотреть спор по существу. Если позиция ФНС будет признана законной, штраф взыщут после завершения процесса. Если же суд поддержит предприятие, решение налогового органа в этой части будет отменено.



ООО «Кристалл» — Кирсановский сахарный завод, входящий в группу компаний «АСБ». В неё входят шесть предприятий в пяти регионах страны, занимающихся производством сахара и подсолнечного масла. После гибели основателя группы Юрия Хохлова в 2022 году управление активами перешло к его супруге Татьяне Хохловой.



По итогам 2024 года выручка предприятия составила 10,3 млрд рублей, однако компания завершила год с убытком в размере 1,48 млрд рублей. Арбитражный суд Тамбовской области приостановил действие решения Федеральной налоговой службы о взыскании штрафа с ООО «Кристалл» из Кирсанова. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».Речь идёт о штрафе в размере 139,7 млн рублей, который налоговый орган начислил компании по итогам проверки сделок с взаимозависимыми лицами. Определение об обеспечительных мерах суд вынес 22 июня 2026 года.Как выяснил «Вердикт», ФНС 27 апреля завершила проверку полноты исчисления и уплаты налогов за 2021–2022 годы. По её итогам компании доначислили 865,5 млн рублей налога на прибыль, 313,4 млн рублей пеней, а также штраф за применение в сделках условий, которые, по мнению налоговиков, не соответствовали рыночным.Под взаимозависимыми лицами понимаются аффилированные компании, связанные между собой через общих собственников или входящие в одну группу. По версии налогового органа, условия таких сделок позволили занизить налоговую базу.При этом более 1 млрд рублей недоимки и пеней предприятие уже перечислило добровольно. В суде компания оспаривает только штраф.16 июня ФНС выставила требование об уплате штрафа до 6 июля. В ответ предприятие попросило суд временно запретить принудительное взыскание средств до окончания разбирательства.В «Кристалле» заявили, что списание почти 140 млн рублей в период подготовки к новому производственному сезону может негативно сказаться на работе предприятия. Компания занимается производством сахара и подсолнечного масла и входит в перечень системообразующих организаций Тамбовской области.В суде представители предприятия указали, что подобная финансовая нагрузка может затруднить расчёты с поставщиками, выплату заработной платы сезонным работникам и подготовку к переработке урожая 2026 года.Суд согласился с этими доводами. В определении отмечается, что имущественные интересы государства защищены стоимостью активов компании, поэтому необходимости в немедленном взыскании штрафа нет.Теперь суду предстоит рассмотреть спор по существу. Если позиция ФНС будет признана законной, штраф взыщут после завершения процесса. Если же суд поддержит предприятие, решение налогового органа в этой части будет отменено.ООО «Кристалл» — Кирсановский сахарный завод, входящий в группу компаний «АСБ». В неё входят шесть предприятий в пяти регионах страны, занимающихся производством сахара и подсолнечного масла. После гибели основателя группы Юрия Хохлова в 2022 году управление активами перешло к его супруге Татьяне Хохловой.По итогам 2024 года выручка предприятия составила 10,3 млрд рублей, однако компания завершила год с убытком в размере 1,48 млрд рублей.



