В Тамбовской области могут создать Арбитражный центр для быстрого разрешения бизнес-споров Комментариев: 0



По словам руководителя Московского отделения Арбитражного центра при РСПП Александра Базыкина, такой механизм позволит предпринимателям быстрее и удобнее разрешать коммерческие споры, не заменяя при этом государственные суды.



— Для предпринимателей это дополнительный инструмент защиты прав. Для инвесторов — сигнал, что в регионе развивается современная правовая среда, — отметил эксперт.



Одним из главных преимуществ третейского разбирательства он назвал сроки рассмотрения дел. Если судебный процесс в государственном арбитраже может продолжаться около года и более, то в Арбитражном центре при РСПП большинство споров рассматривается за несколько месяцев.



Кроме того, такие разбирательства проходят в конфиденциальном режиме, что позволяет не раскрывать сведения о коммерческих договорах, финансовых отношениях и другой информации, важной для бизнеса.



Эксперт также подчеркнул, что решения третейского суда имеют юридическую силу. Если проигравшая сторона не исполнит их добровольно, победитель сможет получить исполнительный лист в государственном суде и взыскать средства в обычном порядке через службу судебных приставов.



Как отмечает «Вердикт», создание региональной структуры Арбитражного центра рассматривается как один из элементов развития современной деловой инфраструктуры Тамбовской области и повышения её инвестиционной привлекательности. В Тамбовской области может появиться региональная структура Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Соответствующие договорённости о развитии механизмов поддержки бизнеса были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».По словам руководителя Московского отделения Арбитражного центра при РСПП Александра Базыкина, такой механизм позволит предпринимателям быстрее и удобнее разрешать коммерческие споры, не заменяя при этом государственные суды.Одним из главных преимуществ третейского разбирательства он назвал сроки рассмотрения дел. Если судебный процесс в государственном арбитраже может продолжаться около года и более, то в Арбитражном центре при РСПП большинство споров рассматривается за несколько месяцев.Кроме того, такие разбирательства проходят в конфиденциальном режиме, что позволяет не раскрывать сведения о коммерческих договорах, финансовых отношениях и другой информации, важной для бизнеса.Эксперт также подчеркнул, что решения третейского суда имеют юридическую силу. Если проигравшая сторона не исполнит их добровольно, победитель сможет получить исполнительный лист в государственном суде и взыскать средства в обычном порядке через службу судебных приставов.Как отмечает «Вердикт», создание региональной структуры Арбитражного центра рассматривается как один из элементов развития современной деловой инфраструктуры Тамбовской области и повышения её инвестиционной привлекательности.



