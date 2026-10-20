Тамбовское УФАС отклонило жалобу на продажу национализированной «Ланты» Комментариев: 0



Заявитель, имя которого не раскрывается, указывал, что в извещении о торгах отсутствовали бухгалтерская отчётность «Ланты» за 2025 год, аудиторские заключения и отчёт об оценке.



Кроме того, автор жалобы обратил внимание на операции 2026 года. По его данным, оператор приобрёл ряд IP-адресов, которые затем были оформлены в исключительное пользование ООО «Интех». Этой же компании, как утверждал заявитель, было передано мобильное приложение «Ланты».



По мнению жалобщика, нераскрытие этих обстоятельств, а также предполагаемая зависимость «Ланты» от «Интеха» могли ограничить круг потенциальных участников торгов.



Представитель ПСБ в ходе рассмотрения жалобы заявил, что в извещении были указаны все сведения, предусмотренные законом о приватизации государственного и муниципального имущества. О передаче «Интеху» IP-адресов и мобильного приложения банку, по его словам, известно не было, подтверждающих документов он не получал.



В жалобе также содержались претензии к отсутствию сведений о недвижимости и земельных участках «Ланты», возможных обременениях, предыдущих торгах и порядку проведения процедуры.



Однако УФАС пришло к выводу, что жалоба не подлежит рассмотрению по существу, поскольку была подана спустя два дня после окончания срока приёма заявок на участие в торгах.



До завершения разбирательства антимонопольное ведомство запрещало ПСБ заключать договор купли-продажи с победителем торгов — ленинградским АО «Плаза групп».



Компания предложила за 100% долей ООО «Ланта» 223,5 млн рублей при начальной цене 438,2 млн рублей, то есть примерно на 49% меньше стартовой стоимости. Управление ФАС России по Тамбовской области признало необоснованной жалобу на действия банка ПСБ при продаже 100% долей национализированного оператора связи ООО «Ланта». Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на решение антимонопольного ведомства.Заявитель, имя которого не раскрывается, указывал, что в извещении о торгах отсутствовали бухгалтерская отчётность «Ланты» за 2025 год, аудиторские заключения и отчёт об оценке.Кроме того, автор жалобы обратил внимание на операции 2026 года. По его данным, оператор приобрёл ряд IP-адресов, которые затем были оформлены в исключительное пользование ООО «Интех». Этой же компании, как утверждал заявитель, было передано мобильное приложение «Ланты».По мнению жалобщика, нераскрытие этих обстоятельств, а также предполагаемая зависимость «Ланты» от «Интеха» могли ограничить круг потенциальных участников торгов.Представитель ПСБ в ходе рассмотрения жалобы заявил, что в извещении были указаны все сведения, предусмотренные законом о приватизации государственного и муниципального имущества. О передаче «Интеху» IP-адресов и мобильного приложения банку, по его словам, известно не было, подтверждающих документов он не получал.В жалобе также содержались претензии к отсутствию сведений о недвижимости и земельных участках «Ланты», возможных обременениях, предыдущих торгах и порядку проведения процедуры.Однако УФАС пришло к выводу, что жалоба не подлежит рассмотрению по существу, поскольку была подана спустя два дня после окончания срока приёма заявок на участие в торгах.До завершения разбирательства антимонопольное ведомство запрещало ПСБ заключать договор купли-продажи с победителем торгов — ленинградским АО «Плаза групп».Компания предложила за 100% долей ООО «Ланта» 223,5 млн рублей при начальной цене 438,2 млн рублей, то есть примерно на 49% меньше стартовой стоимости.



