В Тамбове подрядчика будут судить за попытку хищения 3 млн рублей при ремонте дороги Комментариев: 0



По данным Rusprofile, речь идёт об индивидуальном предпринимателе Павлике Багдасаряне, с которым в мае 2025 года МБУ «Дирекция городских дорог» заключило контракт стоимостью 3,1 млн рублей. Подрядчику предстояло отремонтировать участок дороги на Кронштадтской площади от улицы Ленинградской до улицы Кронштадтской.



Следствие считает, что предприниматель пытался незаконно получить предусмотренные контрактом бюджетные средства, однако сотрудники муниципального учреждения обнаружили отсутствие необходимой исполнительной документации, а также несоответствие выполненных работ и использованных материалов условиям договора. В результате заказчик отказался перечислять деньги.



Предпринимателю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подделке документов — по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ. Прокуратура готовится направить уголовное дело в Ленинский районный суд Тамбова.



Муниципальный контракт был расторгнут в декабре 2025 года по инициативе заказчика. В документах закупки указано, что подрядчик не приступил к исполнению обязательств.



Впоследствии «Дирекция городских дорог» обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать штраф за нарушение условий договора. В июле 2026 года суд удовлетворил иск и обязал подрядчика выплатить 284,5 тыс. рублей.



По данным Rusprofile, Павлик Багдасарян зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с мая 2021 года. Его основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог. С 2023 года он заключил 11 государственных и муниципальных контрактов общей стоимостью около 23 млн рублей. В Тамбове перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в попытке похитить 3 млн рублей при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги на Кронштадтской площади. По версии следствия, подрядчик пытался получить оплату за работы, качество и объём которых не соответствовали условиям договора. Обвиняемый признал вину, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.По данным Rusprofile, речь идёт об индивидуальном предпринимателе Павлике Багдасаряне, с которым в мае 2025 года МБУ «Дирекция городских дорог» заключило контракт стоимостью 3,1 млн рублей. Подрядчику предстояло отремонтировать участок дороги на Кронштадтской площади от улицы Ленинградской до улицы Кронштадтской.Следствие считает, что предприниматель пытался незаконно получить предусмотренные контрактом бюджетные средства, однако сотрудники муниципального учреждения обнаружили отсутствие необходимой исполнительной документации, а также несоответствие выполненных работ и использованных материалов условиям договора. В результате заказчик отказался перечислять деньги.Предпринимателю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подделке документов — по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ. Прокуратура готовится направить уголовное дело в Ленинский районный суд Тамбова.Муниципальный контракт был расторгнут в декабре 2025 года по инициативе заказчика. В документах закупки указано, что подрядчик не приступил к исполнению обязательств.Впоследствии «Дирекция городских дорог» обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать штраф за нарушение условий договора. В июле 2026 года суд удовлетворил иск и обязал подрядчика выплатить 284,5 тыс. рублей.По данным Rusprofile, Павлик Багдасарян зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с мая 2021 года. Его основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог. С 2023 года он заключил 11 государственных и муниципальных контрактов общей стоимостью около 23 млн рублей.



