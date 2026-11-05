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В Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году увеличится до 16,8 тысячи рублей
Вчера, 15:00
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В Тамбовской области с 1 января 2027 года прожиточный минимум на душу населения составит 16,8 тыс. рублей, что примерно на 1,1 тыс. рублей больше действующего показателя. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится с 17,1 тыс. до 18,3 тыс. рублей. Для пенсионеров показатель вырастет с 13,5 тыс. до 14,4 тыс. рублей, а для детей — с 15,2 тыс. до 16,3 тыс. рублей.
При этом увеличение прожиточного минимума, как следует из пояснительной записки к постановлению, не потребует дополнительных расходов регионального бюджета. Власти объясняют это прогнозируемым сокращением числа детей из малообеспеченных семей, а также уменьшением количества социальных контрактов, заключаемых гражданами.
Установленные в Тамбовской области показатели остаются ниже общероссийских значений, предусмотренных проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы. В частности, прожиточный минимум на душу населения в целом по стране в 2027 году планируется установить на уровне 20,2 тыс. рублей, для трудоспособных граждан — 22 тыс., пенсионеров — 17,4 тыс., детей — 19,6 тыс. рублей.
Величина прожиточного минимума используется при определении нуждаемости граждан в социальной поддержке, назначении ряда пособий и заключении социальных контрактов.
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