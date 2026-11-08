Налоговая предъявила остановившему производство Тамбовскому хлебозаводу требования на 125 млн рублей Комментариев: 0



Основанием для претензий ФНС стали обязательные платежи, по которым ранее были приняты решения о взыскании. Их состав и обстоятельства возникновения в сообщении не раскрываются.



В конце сентября 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области ввёл в отношении хлебозавода процедуру наблюдения — первую стадию банкротства. Инициатором выступило ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», обратившееся в суд из-за задолженности предприятия в размере 4,6 млн рублей.



К этому времени хлебозавод уже несколько месяцев не работал. Выпуск и реализацию продукции полностью остановили 19 марта. Руководство объяснило решение резким ростом производственных расходов на фоне сдерживания цен на социально значимые сорта хлеба.



Среди причин финансового кризиса предприятие называло подорожание сырья, повышение коммунальных тарифов, налоговой нагрузки и стоимости кредитов. Ситуацию осложнили задолженность покупателей и выход из строя ключевого производственного оборудования, на ремонт которого у компании не оказалось средств.



В руководстве хлебозавода ранее признавали, что совместные попытки предприятия и правительства Тамбовской области найти способ возобновления производства не дали результата.



В марте имущественный комплекс завода выставили на продажу. В него входят земельный участок площадью около 16 тыс. кв. метров, производственные и складские помещения, котельная и автопарк из 45 единиц техники. В апреле стоимость активов оценивалась в 300 млн рублей.



Таким образом, только заявленные требования налоговой службы и газоснабжающей организации составляют около 129,5 млн рублей — более 43% от указанной стоимости имущественного комплекса. При этом окончательный состав требований кредиторов и размер задолженности предприятия будут определяться в ходе процедуры банкротства.



ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в 2002 году. До 2021 года его владельцем выступал комитет по управлению имуществом Тамбовской области. С июля 2026 года генеральным директором является Дамир Сабиров.



По данным Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году сократилась на 10%, до 412 млн рублей. Чистый убыток увеличился на 168% и достиг 29 млн рублей. Федеральная налоговая служба предъявила ОАО «Тамбовский хлебозавод», находящемуся в процедуре банкротства, требования на 124,9 млн рублей. Это более чем в 27 раз превышает сумму долга перед газоснабжающей организацией, по заявлению которой началось банкротство предприятия. Информация о новых требованиях опубликована временным управляющим на портале «Федресурс».Основанием для претензий ФНС стали обязательные платежи, по которым ранее были приняты решения о взыскании. Их состав и обстоятельства возникновения в сообщении не раскрываются.В конце сентября 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области ввёл в отношении хлебозавода процедуру наблюдения — первую стадию банкротства. Инициатором выступило ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», обратившееся в суд из-за задолженности предприятия в размере 4,6 млн рублей.К этому времени хлебозавод уже несколько месяцев не работал. Выпуск и реализацию продукции полностью остановили 19 марта. Руководство объяснило решение резким ростом производственных расходов на фоне сдерживания цен на социально значимые сорта хлеба.Среди причин финансового кризиса предприятие называло подорожание сырья, повышение коммунальных тарифов, налоговой нагрузки и стоимости кредитов. Ситуацию осложнили задолженность покупателей и выход из строя ключевого производственного оборудования, на ремонт которого у компании не оказалось средств.В руководстве хлебозавода ранее признавали, что совместные попытки предприятия и правительства Тамбовской области найти способ возобновления производства не дали результата.В марте имущественный комплекс завода выставили на продажу. В него входят земельный участок площадью около 16 тыс. кв. метров, производственные и складские помещения, котельная и автопарк из 45 единиц техники. В апреле стоимость активов оценивалась в 300 млн рублей.Таким образом, только заявленные требования налоговой службы и газоснабжающей организации составляют около 129,5 млн рублей — более 43% от указанной стоимости имущественного комплекса. При этом окончательный состав требований кредиторов и размер задолженности предприятия будут определяться в ходе процедуры банкротства.ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в 2002 году. До 2021 года его владельцем выступал комитет по управлению имуществом Тамбовской области. С июля 2026 года генеральным директором является Дамир Сабиров.По данным Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году сократилась на 10%, до 412 млн рублей. Чистый убыток увеличился на 168% и достиг 29 млн рублей.



