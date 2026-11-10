|
|
В Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8%
С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Тамбовской области вырастет на 6,8% и составит 16 788 рублей на душу населения. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Евгений Первышов.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 18 299 рублей, для пенсионеров — 14 438 рублей, для детей — 16 284 рубля.
По сравнению с действующими показателями прожиточный минимум на душу населения увеличится на 1 069 рублей. Для трудоспособных жителей прибавка составит 1 165 рублей, для пенсионеров — 920 рублей, для детей — 1 037 рублей.
В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 15 719 рублей. Для трудоспособных граждан он установлен на уровне 17 134 рублей, для пенсионеров — 13 518 рублей, для детей — 15 247 рублей.
Величина прожиточного минимума используется при определении нуждаемости граждан и назначении мер социальной поддержки. В частности, от неё зависят критерии предоставления отдельных пособий и социальных выплат.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Исполняющей обязанности ректора Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина стала Яна Радюкова, ранее занимавшая должность проректора по образованию, молодёжной политике и воспитательной работе. Информация о её назначении появилась на официальном сайте вуза в разделе руководства
Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с многолетними разливами канализационных стоков в Тамбове. Ранее следователи расследовали возможную халатность должностных лиц городской администрации,
В Тамбове 9 ноября на 80-м году жизни скончалась доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Светлана Пискунова. Известный исследователь русского языка посвятила работе в вузе 57 лет. О её смерти сообщили на кафедре русского языка, русской и
На Центральном рынке Тамбова возник новый конфликт вокруг доступа к торговым помещениям. Возле входа в магазин «Огородник» в торговом центре «Эверест» разместили поддоны с тротуарной плиткой, существенно сузившие проход. После жалобы предпринимателя Михаила Панфилова ситуацией заинтересовались
В Тамбовской области предложили расширить перечень дней, когда запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующий законопроект внесли в областную Думу депутаты Константин Черкасов и Михаил Краснянский. Новые ограничения планируется ввести с 1 сентября 2027 года. Согласно документу,
С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Тамбовской области вырастет на 6,8% и составит 16 788 рублей на душу населения. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Евгений Первышов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 18 299
Федеральная налоговая служба предъявила ОАО «Тамбовский хлебозавод», находящемуся в процедуре банкротства, требования на 124,9 млн рублей. Это более чем в 27 раз превышает сумму долга перед газоснабжающей организацией, по заявлению которой началось банкротство предприятия. Информация о новых
В Тамбове 10 ноября состоится концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского «Путь сердца» (12+). Музыкант представит программу, объединяющую звучание фортепиано, индийского ситара, хендпана, этнических флейт и ударных инструментов. Мероприятие пройдёт при поддержке Союза промышленников и
С 23 января 2027 года региональные власти получат право самостоятельно принимать окончательные решения об исключении памятников регионального и муниципального значения из реестра объектов культурного наследия. Новые полномочия и связанные с ними риски обсудили в Тамбове на круглом столе
В Мичуринске на территории школы № 17 открыли памятник Российскому солдату, посвящённый военнослужащим, погибшим в боевых действиях. Инициаторами создания монумента стали местные жители Михаил Иллиев и Александр Шмаков, которые реализовали проект с использованием собственных и заёмных средств, а
Прокуратура Ленинского района Тамбова подготовила проект представления главе городской администрации из-за неудовлетворительного состояния дороги к СНТ «Эльдорадо». Ещё в 2025 году специалисты выявили предельный износ дорожного покрытия на участке протяжённостью 2,3 км, однако средства на его
В Тамбове перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в попытке похитить 3 млн рублей при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги на Кронштадтской площади. По версии следствия, подрядчик пытался получить оплату за работы, качество и объём которых не соответствовали условиям
В Тамбовской области с 1 января 2027 года прожиточный минимум на душу населения составит 16,8 тыс. рублей, что примерно на 1,1 тыс. рублей больше действующего показателя. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум
В Тамбове прекращено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбуждённое после многочисленных жалоб жителей на разливы сточных вод. Следствие установило причины коммунальных аварий, однако расследование в отношении муниципальных чиновников
В ночь на 5 ноября в посёлке Трегуляй под Тамбовом квадроцикл наехал на металлическое ограждение и перевернулся. В аварии погиб ректор Тамбовского государственного университета имени Державина, депутат областной Думы Павел Моисеев. Ему было 39 лет, у него осталась маленькая дочь. Глава Тамбовской
Прокурором Ленинского района города Тамбова сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Владимир Дептицкий. Приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации 23 октября. Владимир Дептицкий родился в мае 1983 года в селе Новоспасское Ульяновской области. В 2005 году окончил Московскую
В Тамбове расторгли контракт на капитальный ремонт областного драматического театра имени А. В. Луначарского стоимостью 121,4 млн рублей. Подрядчик — ООО «Проспект-В» из Ленинградской области — за четыре месяца так и не приступил к работам. Теперь региональным властям предстоит провести новую
Уголовное дело об избиении школьника в Тамбове, получившего тяжёлую черепно-мозговую травму и впоследствии ставшего инвалидом, передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Расследование взял на личный контроль руководитель ведомства.
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Триумф», которого обвиняют в хищении более 17,8 млн рублей при благоустройстве территории возле памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд города.
В Тамбовской области пять организаций, оказывающих поддержку предпринимателям, договорились объединить работу по принципу «единого окна». Соглашение о межведомственном взаимодействии подписали 3 ноября в региональной Корпорации развития, выступившей инициатором проекта. К соглашению присоединились
Председателем Молодёжного правительства Тамбовской области третьего созыва избран Иван Чапаксов. Его заместителем стала Юлия Чугунова. Решение принято 30 октября на первом заседании нового состава консультативного органа при главе региона. Руководство избрали открытым голосованием. Должность