Заведующего кафедрой ТГТУ Алексея Ткачёва приговорили к колонии по делу о хищении 31 млн рублей Комментариев: 0



Суд признал Алексея Ткачёва виновным в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.



По данным прокуратуры, преступная схема была реализована в 2024 году при исполнении договора на изготовление и поставку оборудования для высшего учебного заведения. Для завышения стоимости работ участники использовали действующие и аффилированные компании, в том числе зарубежные, а также документы с недостоверными сведениями о затратах.



В результате бюджету был причинён ущерб более 31 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области. К моменту вынесения приговора причинённый ущерб был полностью возмещён.



Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», Алексей Ткачёв фигурировал в расследовании, связанном с поставкой университетского оборудования. В апреле прокуратура направила в суд дело в отношении заведующего кафедрой одного из тамбовских вузов, не называя его имени. По сведениям издания, обвиняемым являлся именно Ткачёв.



В первоначальных сообщениях следствия фигурировала сумма 2,5 млн рублей. По версии обвинения, Алексей Ткачёв убедил представителей ООО «Завком-Инжиниринг», что якобы содействовал победе компании в электронном конкурсе и заключению выгодного договора, после чего получил от них деньги.



Ранее по связанному уголовному делу был осуждён сын преподавателя Максим Ткачёв, занимавший должность директора предприятия. Суд назначил ему два с половиной года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Дело рассматривалось в особом порядке после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.



Ещё один фигурант, Владимир Артёмов, являющийся одним из собственников ООО «Виват» — учредителя «Завком-Инжиниринга», получил пять лет лишения свободы условно и штраф 1,4 млн рублей.



Уголовное дело генерального директора компании Александра Мачихина ранее было выделено в отдельное производство. Ленинский районный суд Тамбова приговорил заведующего кафедрой Тамбовского государственного технического университета Алексея Ткачёва к одному году и четырём месяцам колонии общего режима за мошенничество при исполнении договора на поставку оборудования для вуза. Он стал четвёртым осуждённым по уголовному делу, ущерб от которого превысил 31 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Тамбовской области.Суд признал Алексея Ткачёва виновным в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.По данным прокуратуры, преступная схема была реализована в 2024 году при исполнении договора на изготовление и поставку оборудования для высшего учебного заведения. Для завышения стоимости работ участники использовали действующие и аффилированные компании, в том числе зарубежные, а также документы с недостоверными сведениями о затратах.В результате бюджету был причинён ущерб более 31 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области. К моменту вынесения приговора причинённый ущерб был полностью возмещён.Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», Алексей Ткачёв фигурировал в расследовании, связанном с поставкой университетского оборудования. В апреле прокуратура направила в суд дело в отношении заведующего кафедрой одного из тамбовских вузов, не называя его имени. По сведениям издания, обвиняемым являлся именно Ткачёв.В первоначальных сообщениях следствия фигурировала сумма 2,5 млн рублей. По версии обвинения, Алексей Ткачёв убедил представителей ООО «Завком-Инжиниринг», что якобы содействовал победе компании в электронном конкурсе и заключению выгодного договора, после чего получил от них деньги.Ранее по связанному уголовному делу был осуждён сын преподавателя Максим Ткачёв, занимавший должность директора предприятия. Суд назначил ему два с половиной года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Дело рассматривалось в особом порядке после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.Ещё один фигурант, Владимир Артёмов, являющийся одним из собственников ООО «Виват» — учредителя «Завком-Инжиниринга», получил пять лет лишения свободы условно и штраф 1,4 млн рублей.Уголовное дело генерального директора компании Александра Мачихина ранее было выделено в отдельное производство.



