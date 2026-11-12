Тамбовские промышленники обсудили с Ростехнадзором кадровый дефицит и безопасность производства Комментариев: 0



В обсуждении участвовали представители АО «ЗАВКОМ», АО «Деметра», ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ», Тамбовского порохового завода, «Тамбовмаша» и других предприятий. Основным спикером стала заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Елена Козлова.



Открывая заседание, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Денис Тарасов обратил внимание на особенности организации производственной безопасности на небольших предприятиях. Если крупные компании располагают отдельными подразделениями, отвечающими за охрану труда, обучение и соблюдение нормативных требований, то в малом бизнесе эти функции нередко распределяются между кадровыми работниками и бухгалтерами.



При этом недостаточно назначить ответственного за промышленную безопасность и оформить необходимые документы. Руководители и специалисты должны понимать требования к эксплуатации оборудования, а сотрудники — обладать соответствующей квалификацией.



Одной из основных тем заседания стали нарушения при аттестации работников. Елена Козлова напомнила, что подготовка специалистов должна соответствовать конкретным областям промышленной безопасности, за которые они отвечают.



«Персонал должен быть аттестован и должен знать, что он делает», — подчеркнула представитель Ростехнадзора.



Участники рассмотрели вопросы экспертизы оборудования с истёкшим сроком эксплуатации, организации производственного контроля, ведения технологических регламентов и инструкций.



Отдельное внимание уделили распределению ответственности. По словам участников встречи, на предприятиях иногда пытаются возложить контрольные и эксплуатационные функции на одного сотрудника, что затрудняет независимую оценку соблюдения требований безопасности.



Представители предприятий интересовались порядком аттестации через единый портал тестирования, подготовкой сотрудников к изменению квалификационных требований, оформлением сведений об опасных производственных объектах и назначением временно исполняющих обязанности ответственных специалистов.



Елена Козлова разъяснила действующие требования и порядок взаимодействия с надзорным ведомством. В частности, предприятия могут использовать профилактические визиты и консультации, в том числе дистанционные — через приложение «Мобильный инспектор».



Помимо нормативных требований, промышленники обсудили проблемы, которые непосредственно влияют на безопасность производства: износ оборудования, недостаточные темпы его обновления, нехватку инженерно-технических кадров и утрату профессионального опыта.



Серьёзной проблемой для некоторых предприятий становится выход на пенсию квалифицированных сотрудников. Вместе с ними производство теряет практические знания, которые не всегда отражены в технологических инструкциях.



О ситуации в мукомольной промышленности рассказал заместитель генерального директора по безопасности и производственно-хозяйственному контролю АО «Деметра» Иван Гомов.



По его словам, предприятию сложно найти аппаратчиков необходимой квалификации. Учебные заведения Тамбовской области таких специалистов не готовят, поэтому новых работников приходится обучать непосредственно на производстве. При этом опытные сотрудники постепенно выходят на пенсию, что осложняет передачу профессиональных навыков.



Участники встречи обсудили возможность объединения кадровых потребностей нескольких работодателей для организации профильного обучения.



Советник главы Тамбовской области Сергей Нефёдов предложил использовать для этого региональную платформу производственной кооперации. Она предназначена для поиска партнёров, поставщиков и заказчиков среди местных предприятий, но может применяться и для взаимодействия с образовательными организациями.



По словам Сергея Нефёдова, совокупная потребность нескольких предприятий в специалистах определённого профиля может стать основанием для формирования отдельной учебной группы и разработки образовательной программы.



Отдельная дискуссия была посвящена тому, как донести требования промышленной безопасности до молодых работников.



Участники предложили дополнить традиционные инструктажи короткими видеороликами с наглядной демонстрацией производственных рисков и последствий нарушения правил.



«Хотите внимание молодёжи привлечь? Нужно на языке молодёжи общаться», — отметил Сергей Нефёдов.



По мнению участников обсуждения, подобные материалы могут сделать обучение более понятным и помочь сотрудникам лучше усваивать требования безопасности.



В рамках заседания также состоялась презентация цифровых инструментов для предприятий.



Представитель Сбербанка Кирилл Носков представил участникам генеративный искусственный интеллект для бизнеса GigaCowork. По его словам, технология может использоваться для подготовки документов, обработки информации и автоматизации повседневных операций, в том числе в кадровых подразделениях.



Завершая встречу, координатор Кадрового клуба, HR-менеджер ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» Валерия Борзова предложила участникам активнее использовать корпоративный чат объединения для оперативного обмена опытом и обсуждения возникающих вопросов.



Кадровый клуб создан при Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области по инициативе его председателя Максима Жалнина. Объединение служит площадкой для профессионального взаимодействия кадровых специалистов и руководителей предприятий, обсуждения трудового законодательства, подготовки сотрудников и обмена практиками управления персоналом. В Тамбовской области представители промышленных предприятий обсудили с Ростехнадзором проблемы производственной безопасности, нехватку квалифицированных кадров и подготовку специалистов для работы на опасных производственных объектах. Очередное заседание Кадрового клуба при региональном Союзе промышленников и предпринимателей прошло на площадке АО «Октябрьское». Подробности встречи сообщило деловое издание «Вердикт», главный редактор которого Алексей Толмачёв присутствовал на мероприятии.В обсуждении участвовали представители АО «ЗАВКОМ», АО «Деметра», ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ», Тамбовского порохового завода, «Тамбовмаша» и других предприятий. Основным спикером стала заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Елена Козлова.Открывая заседание, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Денис Тарасов обратил внимание на особенности организации производственной безопасности на небольших предприятиях. Если крупные компании располагают отдельными подразделениями, отвечающими за охрану труда, обучение и соблюдение нормативных требований, то в малом бизнесе эти функции нередко распределяются между кадровыми работниками и бухгалтерами.При этом недостаточно назначить ответственного за промышленную безопасность и оформить необходимые документы. Руководители и специалисты должны понимать требования к эксплуатации оборудования, а сотрудники — обладать соответствующей квалификацией.Одной из основных тем заседания стали нарушения при аттестации работников. Елена Козлова напомнила, что подготовка специалистов должна соответствовать конкретным областям промышленной безопасности, за которые они отвечают.Участники рассмотрели вопросы экспертизы оборудования с истёкшим сроком эксплуатации, организации производственного контроля, ведения технологических регламентов и инструкций.Отдельное внимание уделили распределению ответственности. По словам участников встречи, на предприятиях иногда пытаются возложить контрольные и эксплуатационные функции на одного сотрудника, что затрудняет независимую оценку соблюдения требований безопасности.Представители предприятий интересовались порядком аттестации через единый портал тестирования, подготовкой сотрудников к изменению квалификационных требований, оформлением сведений об опасных производственных объектах и назначением временно исполняющих обязанности ответственных специалистов.Елена Козлова разъяснила действующие требования и порядок взаимодействия с надзорным ведомством. В частности, предприятия могут использовать профилактические визиты и консультации, в том числе дистанционные — через приложение «Мобильный инспектор».Помимо нормативных требований, промышленники обсудили проблемы, которые непосредственно влияют на безопасность производства: износ оборудования, недостаточные темпы его обновления, нехватку инженерно-технических кадров и утрату профессионального опыта.Серьёзной проблемой для некоторых предприятий становится выход на пенсию квалифицированных сотрудников. Вместе с ними производство теряет практические знания, которые не всегда отражены в технологических инструкциях.О ситуации в мукомольной промышленности рассказал заместитель генерального директора по безопасности и производственно-хозяйственному контролю АО «Деметра» Иван Гомов.По его словам, предприятию сложно найти аппаратчиков необходимой квалификации. Учебные заведения Тамбовской области таких специалистов не готовят, поэтому новых работников приходится обучать непосредственно на производстве. При этом опытные сотрудники постепенно выходят на пенсию, что осложняет передачу профессиональных навыков.Участники встречи обсудили возможность объединения кадровых потребностей нескольких работодателей для организации профильного обучения.Советник главы Тамбовской области Сергей Нефёдов предложил использовать для этого региональную платформу производственной кооперации. Она предназначена для поиска партнёров, поставщиков и заказчиков среди местных предприятий, но может применяться и для взаимодействия с образовательными организациями.По словам Сергея Нефёдова, совокупная потребность нескольких предприятий в специалистах определённого профиля может стать основанием для формирования отдельной учебной группы и разработки образовательной программы.Отдельная дискуссия была посвящена тому, как донести требования промышленной безопасности до молодых работников.Участники предложили дополнить традиционные инструктажи короткими видеороликами с наглядной демонстрацией производственных рисков и последствий нарушения правил.По мнению участников обсуждения, подобные материалы могут сделать обучение более понятным и помочь сотрудникам лучше усваивать требования безопасности.В рамках заседания также состоялась презентация цифровых инструментов для предприятий.Представитель Сбербанка Кирилл Носков представил участникам генеративный искусственный интеллект для бизнеса GigaCowork. По его словам, технология может использоваться для подготовки документов, обработки информации и автоматизации повседневных операций, в том числе в кадровых подразделениях.Завершая встречу, координатор Кадрового клуба, HR-менеджер ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» Валерия Борзова предложила участникам активнее использовать корпоративный чат объединения для оперативного обмена опытом и обсуждения возникающих вопросов.Кадровый клуб создан при Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области по инициативе его председателя Максима Жалнина. Объединение служит площадкой для профессионального взаимодействия кадровых специалистов и руководителей предприятий, обсуждения трудового законодательства, подготовки сотрудников и обмена практиками управления персоналом.



