Тамбов вошёл в первую тридцатку рейтинга миграционной привлекательности российских городов Комментариев: 0



При этом в рейтинг не вошли сразу несколько соседних областных центров Черноземья — Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орёл и Брянск, а также города новых регионов России.



Авторы исследования исходили из принципа, что качество жизни наиболее объективно оценивается самими людьми, которые «голосуют ногами» — переезжают туда, где считают условия более комфортными.



Рейтинг рассчитывался по трём показателям. Первый отражает соотношение между количеством жителей, которые хотят покинуть город, и теми, кто, наоборот, хотел бы переехать туда жить. По этому критерию Тамбов получил 10 баллов из 100.



Второй показатель учитывает баланс между жителями, планирующими приобрести жильё в другом регионе, и потенциальными покупателями недвижимости из других субъектов страны. Здесь областной центр набрал 29 баллов.



На основе этих данных формируется итоговый индекс миграционной привлекательности. У Тамбова он составил 20 баллов.



Для сравнения, лидером рейтинга стал Калининград с показателем 90 баллов, а последнее место занял Нижневартовск, набравший всего 2 балла.



Авторы исследования отмечают, что на миграционные настроения влияют сразу несколько факторов: доступность качественной медицины и образования, уровень безопасности, состояние городской среды, возможность трудоустройства, культурная жизнь и вовлечённость жителей в общественные процессы.



По мнению исследователей, высокий уровень жизни напрямую связан с удовлетворённостью людей местом проживания и отсутствием желания его менять. Напротив, недостатки городской среды становятся одной из причин поиска более привлекательных территорий для переезда.



Несмотря на попадание в первую половину рейтинга, результаты исследования показывают, что Тамбов пока нельзя отнести к числу наиболее привлекательных городов страны с точки зрения миграционных настроений. В то же время присутствие в рейтинге и опережение ряда крупных городов свидетельствуют о наличии у областного центра определённого потенциала для дальнейшего развития и привлечения новых жителей. Тамбов занял 26-е место среди 69 российских городов в рейтинге миграционной привлекательности по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ.При этом в рейтинг не вошли сразу несколько соседних областных центров Черноземья — Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орёл и Брянск, а также города новых регионов России.Авторы исследования исходили из принципа, что качество жизни наиболее объективно оценивается самими людьми, которые «голосуют ногами» — переезжают туда, где считают условия более комфортными.Рейтинг рассчитывался по трём показателям. Первый отражает соотношение между количеством жителей, которые хотят покинуть город, и теми, кто, наоборот, хотел бы переехать туда жить. По этому критерию Тамбов получил 10 баллов из 100.Второй показатель учитывает баланс между жителями, планирующими приобрести жильё в другом регионе, и потенциальными покупателями недвижимости из других субъектов страны. Здесь областной центр набрал 29 баллов.На основе этих данных формируется итоговый индекс миграционной привлекательности. У Тамбова он составил 20 баллов.Для сравнения, лидером рейтинга стал Калининград с показателем 90 баллов, а последнее место занял Нижневартовск, набравший всего 2 балла.Авторы исследования отмечают, что на миграционные настроения влияют сразу несколько факторов: доступность качественной медицины и образования, уровень безопасности, состояние городской среды, возможность трудоустройства, культурная жизнь и вовлечённость жителей в общественные процессы.По мнению исследователей, высокий уровень жизни напрямую связан с удовлетворённостью людей местом проживания и отсутствием желания его менять. Напротив, недостатки городской среды становятся одной из причин поиска более привлекательных территорий для переезда.Несмотря на попадание в первую половину рейтинга, результаты исследования показывают, что Тамбов пока нельзя отнести к числу наиболее привлекательных городов страны с точки зрения миграционных настроений. В то же время присутствие в рейтинге и опережение ряда крупных городов свидетельствуют о наличии у областного центра определённого потенциала для дальнейшего развития и привлечения новых жителей.



