Суд обязал следить за аварийными деревьями в парке усадьбы Асеевых после трагедии с гибелью посетительницы Комментариев: 0



Поводом для обращения прокуратуры в суд стали проверки, во время которых на территории парка были выявлены деревья, утратившие жизнеспособность и механическую прочность. По мнению надзорного ведомства, они создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей.



Ответчиками по делу выступили сразу несколько организаций и пользователей земельного участка, среди которых МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, музейный комплекс «Усадьба Асеевых», Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов», а также физическое лицо.



Проблема состояния деревьев в парке получила широкий общественный резонанс после трагедии, произошедшей летом 2022 года. Тогда во время сильной грозы двое посетителей укрылись под шатром на территории музейного комплекса. От порыва ветра сломался ствол дерева, который упал на конструкцию. В результате 44-летняя женщина погибла, а мужчина получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.



Расследование установило, что сотрудница территориального управления Росимущества была осведомлена о неудовлетворительном состоянии зелёных насаждений, однако своевременных мер принято не было. Суд признал её виновной в халатности и назначил три года лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности.



Теперь суд обязал пользователей территории на постоянной основе проводить санитарные рубки опасных деревьев. Предполагается, что это позволит снизить риск повторения подобных трагедий. Ленинский районный суд Тамбова удовлетворил иск прокуратуры, обязав арендаторов земельного участка музейного комплекса «Усадьба Асеевых» на постоянной основе проводить санитарную рубку аварийных деревьев, представляющих опасность для посетителей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», решение пока не вступило в законную силу.Поводом для обращения прокуратуры в суд стали проверки, во время которых на территории парка были выявлены деревья, утратившие жизнеспособность и механическую прочность. По мнению надзорного ведомства, они создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей.Ответчиками по делу выступили сразу несколько организаций и пользователей земельного участка, среди которых МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, музейный комплекс «Усадьба Асеевых», Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов», а также физическое лицо.Проблема состояния деревьев в парке получила широкий общественный резонанс после трагедии, произошедшей летом 2022 года. Тогда во время сильной грозы двое посетителей укрылись под шатром на территории музейного комплекса. От порыва ветра сломался ствол дерева, который упал на конструкцию. В результате 44-летняя женщина погибла, а мужчина получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.Расследование установило, что сотрудница территориального управления Росимущества была осведомлена о неудовлетворительном состоянии зелёных насаждений, однако своевременных мер принято не было. Суд признал её виновной в халатности и назначил три года лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности.Теперь суд обязал пользователей территории на постоянной основе проводить санитарные рубки опасных деревьев. Предполагается, что это позволит снизить риск повторения подобных трагедий.



