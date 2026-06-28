Суд подтвердил законность расторжения контракта на ремонт крыши тамбовского аэропорта Комментариев: 0



Контракт стоимостью 15,4 млн рублей был заключён в ноябре 2024 года. Подрядчик должен был завершить работы до 16 декабря, однако сроки были сорваны. Лишь в марте 2025 года компания направила заказчику акт о выполнении работ на сумму 8,4 млн рублей — немногим более половины стоимости контракта. Аэропорт отказался принимать работы, а осенью расторг договор в одностороннем порядке.



Подрядчик попытался оспорить это решение в суде, заявив, что проблемы возникли из-за ошибок в сметной документации, нехватки материалов и сложностей с доступом на объект. Однако суды двух инстанций сочли эти доводы необоснованными.



Как установил суд, проектная документация была опубликована ещё до проведения закупки, а сама компания была хорошо знакома с объектом, поскольку участвовала в подготовке смет ещё в 2022 году. При этом претензии к документации подрядчик предъявил лишь незадолго до окончания срока выполнения работ.



Кроме того, проведённая экспертиза выявила серьёзные недостатки уже выполненных работ. В частности, использовался не предусмотренный контрактом утеплитель, были допущены нарушения при устройстве пароизоляции и креплении отдельных конструкций кровли.



Постановление апелляционного суда вступило в законную силу. Компания вправе обратиться с кассационной жалобой в Арбитражный суд Центрального округа.



Судебный спор рассматривается на фоне непростой финансовой ситуации самого аэропорта. Ранее сообщалось, что предприятие ежегодно получает значительную поддержку из областного бюджета, а весной этого года в региональной Думе обсуждался вопрос его дальнейшей работы. В итоге депутаты высказались за сохранение аэропорта, который остаётся единственной действующей гражданской воздушной гаванью Центрального Черноземья. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области, признав законным односторонний отказ ТОГБУ «Аэропорт „Тамбов“» от контракта с ООО «Ригель» на ремонт кровли здания аэровокзала. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».Контракт стоимостью 15,4 млн рублей был заключён в ноябре 2024 года. Подрядчик должен был завершить работы до 16 декабря, однако сроки были сорваны. Лишь в марте 2025 года компания направила заказчику акт о выполнении работ на сумму 8,4 млн рублей — немногим более половины стоимости контракта. Аэропорт отказался принимать работы, а осенью расторг договор в одностороннем порядке.Подрядчик попытался оспорить это решение в суде, заявив, что проблемы возникли из-за ошибок в сметной документации, нехватки материалов и сложностей с доступом на объект. Однако суды двух инстанций сочли эти доводы необоснованными.Как установил суд, проектная документация была опубликована ещё до проведения закупки, а сама компания была хорошо знакома с объектом, поскольку участвовала в подготовке смет ещё в 2022 году. При этом претензии к документации подрядчик предъявил лишь незадолго до окончания срока выполнения работ.Кроме того, проведённая экспертиза выявила серьёзные недостатки уже выполненных работ. В частности, использовался не предусмотренный контрактом утеплитель, были допущены нарушения при устройстве пароизоляции и креплении отдельных конструкций кровли.Постановление апелляционного суда вступило в законную силу. Компания вправе обратиться с кассационной жалобой в Арбитражный суд Центрального округа.Судебный спор рассматривается на фоне непростой финансовой ситуации самого аэропорта. Ранее сообщалось, что предприятие ежегодно получает значительную поддержку из областного бюджета, а весной этого года в региональной Думе обсуждался вопрос его дальнейшей работы. В итоге депутаты высказались за сохранение аэропорта, который остаётся единственной действующей гражданской воздушной гаванью Центрального Черноземья.



