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Суд подтвердил законность расторжения контракта на ремонт крыши тамбовского аэропорта
Вчера, 13:30
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Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области, признав законным односторонний отказ ТОГБУ «Аэропорт „Тамбов“» от контракта с ООО «Ригель» на ремонт кровли здания аэровокзала. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Контракт стоимостью 15,4 млн рублей был заключён в ноябре 2024 года. Подрядчик должен был завершить работы до 16 декабря, однако сроки были сорваны. Лишь в марте 2025 года компания направила заказчику акт о выполнении работ на сумму 8,4 млн рублей — немногим более половины стоимости контракта. Аэропорт отказался принимать работы, а осенью расторг договор в одностороннем порядке.
Подрядчик попытался оспорить это решение в суде, заявив, что проблемы возникли из-за ошибок в сметной документации, нехватки материалов и сложностей с доступом на объект. Однако суды двух инстанций сочли эти доводы необоснованными.
Как установил суд, проектная документация была опубликована ещё до проведения закупки, а сама компания была хорошо знакома с объектом, поскольку участвовала в подготовке смет ещё в 2022 году. При этом претензии к документации подрядчик предъявил лишь незадолго до окончания срока выполнения работ.
Кроме того, проведённая экспертиза выявила серьёзные недостатки уже выполненных работ. В частности, использовался не предусмотренный контрактом утеплитель, были допущены нарушения при устройстве пароизоляции и креплении отдельных конструкций кровли.
Постановление апелляционного суда вступило в законную силу. Компания вправе обратиться с кассационной жалобой в Арбитражный суд Центрального округа.
Судебный спор рассматривается на фоне непростой финансовой ситуации самого аэропорта. Ранее сообщалось, что предприятие ежегодно получает значительную поддержку из областного бюджета, а весной этого года в региональной Думе обсуждался вопрос его дальнейшей работы. В итоге депутаты высказались за сохранение аэропорта, который остаётся единственной действующей гражданской воздушной гаванью Центрального Черноземья.
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