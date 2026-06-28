В Тамбове установили первый «умный» пост контроля воздуха после жалоб жителей на неприятные запахи

— Цифровизация экоконтроля позволит региону точечно работать с экологическими проблемами, оперативно реагировать на запросы жителей и принимать взвешенные решения, — подчеркнул он.

— Запуск системы автоматизированного мониторинга качества атмосферного воздуха позволит получать объективные данные о состоянии окружающей среды, повысить оперативность реагирования на обращения граждан и усилить контроль за потенциальными источниками загрязнения. Рассчитываем, что результаты пилотного проекта станут основой для дальнейшего развития цифровых экологических сервисов в регионе, — заявил министр.

В Тамбове начал работу первый автоматизированный пост экологического мониторинга воздуха. Его установили в микрорайоне Вознесенский, жители которого чаще всего обращались с жалобами на неприятные запахи.Комплекс работает круглосуточно и в режиме реального времени отслеживает состояние атмосферного воздуха. Оборудование анализирует химический состав воздуха, фиксирует температуру, влажность, скорость и направление ветра, а также контролирует превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.Все сведения автоматически передаются на цифровую платформу, где отображаются на интерактивной карте региона. Доступ к системе получили специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области. Она позволяет формировать отчёты, анализировать экологическую обстановку и даже прогнозировать распространение загрязняющих веществ на ближайшие 48 часов с использованием математических моделей.Как отметил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич, внедрение подобных цифровых решений позволяет вывести экологический контроль на новый уровень.Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов отметил, что система поможет получать объективную информацию о качестве атмосферного воздуха и повысить эффективность реагирования на обращения граждан.По информации разработчиков, программный комплекс уже включён в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Система предназначена для непрерывного наблюдения за экологической обстановкой, расследования возможных экологических нарушений и предупреждения экологических рисков. Ранее аналогичные решения были внедрены в Вологодской и Ярославской областях, республиках Карелия и Коми, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.