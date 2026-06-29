За неделю тамбовчане направили более 1,4 тысячи обращений через ЦУР, чаще всего жаловались на топливо Комментариев: 0



Наибольшее количество сообщений на прошлой неделе касалось ситуации на топливном рынке. Жители региона сообщали о росте цен на бензин и перебоях с его наличием на автозаправочных станциях.



Среди наиболее обсуждаемых тем также оказалось благоустройство. Тамбовчане обращали внимание на необходимость уборки и содержания зелёных насаждений, а также вырубки и опиловки аварийных деревьев.



Кроме того, жители региона продолжали сообщать о проблемах с дорогами, задавая вопросы о ремонте и реконструкции улиц и жалуясь на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.



Как сообщили в ЦУР, благодаря системе «Инцидент Менеджмент» обращения оперативно передаются профильным службам. Так, после жалобы жительницы Тамбова на отсутствие освещения на Степном проезде и улице 1-я Линия необходимые работы выполнили уже в день обращения.



Ещё один вопрос удалось решить после обращения жительницы областного центра, которая сообщила о заросшем кустарником тротуаре возле дома № 4 на улице Рязанской. Уже на следующий день коммунальные службы обрезали нависающие ветви, восстановив безопасный проход для пешеходов.



В ЦУР напоминают, что сообщить о проблеме можно не только через официальные страницы органов власти, но и с помощью платформы «Госуслуги. Решаем вместе». С 20 по 26 июня специалисты Центра управления регионом Тамбовской области обработали 1433 обращения жителей, поступивших через комментарии и личные сообщения официальных страниц органов власти и государственных учреждений.Наибольшее количество сообщений на прошлой неделе касалось ситуации на топливном рынке. Жители региона сообщали о росте цен на бензин и перебоях с его наличием на автозаправочных станциях.Среди наиболее обсуждаемых тем также оказалось благоустройство. Тамбовчане обращали внимание на необходимость уборки и содержания зелёных насаждений, а также вырубки и опиловки аварийных деревьев.Кроме того, жители региона продолжали сообщать о проблемах с дорогами, задавая вопросы о ремонте и реконструкции улиц и жалуясь на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.Как сообщили в ЦУР, благодаря системе «Инцидент Менеджмент» обращения оперативно передаются профильным службам. Так, после жалобы жительницы Тамбова на отсутствие освещения на Степном проезде и улице 1-я Линия необходимые работы выполнили уже в день обращения.Ещё один вопрос удалось решить после обращения жительницы областного центра, которая сообщила о заросшем кустарником тротуаре возле дома № 4 на улице Рязанской. Уже на следующий день коммунальные службы обрезали нависающие ветви, восстановив безопасный проход для пешеходов.В ЦУР напоминают, что сообщить о проблеме можно не только через официальные страницы органов власти, но и с помощью платформы «Госуслуги. Решаем вместе».



