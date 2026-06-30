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Из Тамбова станет меньше авиарейсов в Санкт-Петербург
Вчера, 13:30
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С середины июля авиакомпания «Руслайн» сократит количество рейсов между Тамбовом и Санкт-Петербургом. Об изменении расписания сообщили в тамбовском аэропорту.
С 14 июля из расписания исчезнут рейсы по вторникам и четвергам. Полёты будут выполняться только по понедельникам и пятницам. С сентября частота сократится ещё больше — до одного рейса в неделю, по пятницам.
На фоне изменения расписания ранее вопрос работы аэропорта обсуждали депутаты Тамбовской областной Думы. Парламентарии отмечали, что существующее авиасообщение уже не отвечает потребностям жителей. В частности, в Москву выполняется только один утренний рейс по будням, тогда как, по мнению депутатов, необходимы как минимум два — утром и вечером.
Во время обсуждения звучали и предложения приостановить работу аэропорта из-за его убыточности. Однако председатель областной Думы выступил против, отметив, что после закрытия восстановить работу воздушной гавани будет крайне сложно.
Сегодня тамбовский аэропорт остаётся единственным действующим гражданским аэропортом в Центральном Черноземье. В 2025 году его услугами воспользовались около 33 тысяч пассажиров — это примерно на 15% меньше, чем годом ранее.
Несмотря на сокращение рейсов, региональные власти продолжают рассчитывать на развитие аэропорта. В перспективе до 2030 года планируется расширить маршрутную сеть, добавив рейсы в Казань, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Симферополь.
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