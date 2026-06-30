Из Тамбова станет меньше авиарейсов в Санкт-Петербург Комментариев: 0



С 14 июля из расписания исчезнут рейсы по вторникам и четвергам. Полёты будут выполняться только по понедельникам и пятницам. С сентября частота сократится ещё больше — до одного рейса в неделю, по пятницам.



На фоне изменения расписания ранее вопрос работы аэропорта обсуждали депутаты Тамбовской областной Думы. Парламентарии отмечали, что существующее авиасообщение уже не отвечает потребностям жителей. В частности, в Москву выполняется только один утренний рейс по будням, тогда как, по мнению депутатов, необходимы как минимум два — утром и вечером.



Во время обсуждения звучали и предложения приостановить работу аэропорта из-за его убыточности. Однако председатель областной Думы выступил против, отметив, что после закрытия восстановить работу воздушной гавани будет крайне сложно.



Сегодня тамбовский аэропорт остаётся единственным действующим гражданским аэропортом в Центральном Черноземье. В 2025 году его услугами воспользовались около 33 тысяч пассажиров — это примерно на 15% меньше, чем годом ранее.



Несмотря на сокращение рейсов, региональные власти продолжают рассчитывать на развитие аэропорта. В перспективе до 2030 года планируется расширить маршрутную сеть, добавив рейсы в Казань, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Симферополь. С середины июля авиакомпания «Руслайн» сократит количество рейсов между Тамбовом и Санкт-Петербургом. Об изменении расписания сообщили в тамбовском аэропорту.С 14 июля из расписания исчезнут рейсы по вторникам и четвергам. Полёты будут выполняться только по понедельникам и пятницам. С сентября частота сократится ещё больше — до одного рейса в неделю, по пятницам.На фоне изменения расписания ранее вопрос работы аэропорта обсуждали депутаты Тамбовской областной Думы. Парламентарии отмечали, что существующее авиасообщение уже не отвечает потребностям жителей. В частности, в Москву выполняется только один утренний рейс по будням, тогда как, по мнению депутатов, необходимы как минимум два — утром и вечером.Во время обсуждения звучали и предложения приостановить работу аэропорта из-за его убыточности. Однако председатель областной Думы выступил против, отметив, что после закрытия восстановить работу воздушной гавани будет крайне сложно.Сегодня тамбовский аэропорт остаётся единственным действующим гражданским аэропортом в Центральном Черноземье. В 2025 году его услугами воспользовались около 33 тысяч пассажиров — это примерно на 15% меньше, чем годом ранее.Несмотря на сокращение рейсов, региональные власти продолжают рассчитывать на развитие аэропорта. В перспективе до 2030 года планируется расширить маршрутную сеть, добавив рейсы в Казань, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Симферополь.



