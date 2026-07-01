|
В Тамбове водителя грузовика оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконную свалку
Вчера, 20:46
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове к административной ответственности привлекли местного жителя, который незаконно сбросил строительные отходы с грузового автомобиля. Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, нарушителю назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.
Нарушение было выявлено в северной части города. Свидетелем незаконной выгрузки строительного мусора стал сотрудник полиции, который проезжал мимо. Информация была передана для дальнейшей проверки.
После рассмотрения материалов, поступивших из УМВД России по городу Тамбову, специалисты регионального Минэкологии установили личность нарушителя и составили в отношении него административный протокол.
По итогам рассмотрения дела гражданина признали виновным в сбросе отходов вне специально отведённого места с использованием грузового транспорта.
В министерстве напомнили, что за подобные нарушения законодательством предусмотрены серьёзные санкции. Для граждан штраф составляет от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 120 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения размер штрафов увеличивается, кроме того, возможно изъятие транспортного средства.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.