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Тамбовская область получит 59 новых школьных автобусов

Вчера, 14:30
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Тамбовская область получит 59 новых школьных автобусов отечественного производства. Распоряжение о поставке транспорта в регионы подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Новые автобусы должны заменить изношенную технику и снизить нагрузку на маршруты, по которым ежедневно перевозят большое количество школьников. Для региона с развитой сетью сельских маршрутов это не просто обновление автопарка, а вопрос нормальной доступности образования: школа должна начинаться не с ожидания старого автобуса, которому давно пора на заслуженный отдых.

Министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова подчеркнула, что безопасность перевозки детей остаётся приоритетом.

«Своевременное обновление школьного автопарка повышает доступность и качество образования: дети получают возможность безопасно добираться до школы, ездить на турниры, соревнования и олимпиады, путешествовать по области», — написала она в своих социальных сетях.

В регионе безопасность школьных перевозок обеспечивают не только за счёт обновления транспорта. Контролируется техническое состояние автобусов, проводится обучение персонала, планируются маршруты движения. Ежедневно они отслеживаются с помощью системы ГЛОНАСС.

Сейчас в Тамбовской области действуют 492 школьных маршрута общей протяжённостью около 6,6 тыс. километров. По ним перевозят более 9,4 тыс. детей. Большинство маршрутов проходят в сельской местности — 455, ещё 37 — в городской.

Обновление школьного транспорта проходит в рамках федеральной программы. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что до 2030 года в регионы страны направят 66 млрд рублей на закупку школьных автобусов.
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Тамбовская область получит 59 новых школьных автобусов

Вчера, 14:30
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