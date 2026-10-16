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Тамбовская психиатрическая больница признана лучшим профильным учреждением России
16 октября 2026
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Тамбовская психиатрическая клиническая больница стала победителем XIX Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Татьяны Дмитриевой. По итогам 2026 года учреждение заняло первое место в номинации «Лучшее психиатрическое учреждение». Об этом сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова.
При оценке участников жюри учитывало качество медицинской помощи, техническое оснащение, программы психообразования и реабилитации, а также информационную работу специалистов.
В последние годы в Тамбовской психиатрической клинической больнице обновляли инфраструктуру, расширяли возможности медицинской реабилитации и внедряли современные подходы к лечению и сопровождению пациентов.
«Победа коллектива больницы — это результат профессионализма и многолетнего труда всех сотрудников учреждения. Важно, что благодаря государственной поддержке улучшается материально-техническая база больницы и повышается доступность специализированной медицинской помощи», — отметила Тамара Фролова.
По её словам, развитие регионального здравоохранения включает не только обновление медицинской инфраструктуры, но и повышение качества и доступности помощи, профилактику заболеваний и развитие реабилитации.
Тамбовская психиатрическая клиническая больница является одним из старейших медицинских учреждений региона.
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