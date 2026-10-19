В Тамбовской области с начала года легализовали занятость почти 6,9 тыс. человек

«Активная работа по легализации приносит ощутимый экономический эффект. По данным региональной налоговой службы, только за первый квартал текущего года в бюджет области дополнительно поступило почти 62 миллиона рублей», — отметила Наталия Макаревич.

В Тамбовской области с января по сентябрь 2026 года официально оформили занятость 6884 человек. Это почти 90% от годового плана, сообщили по итогам заседания межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.Более 4,5 тыс. жителей региона заключили трудовые договоры, свыше 1,6 тыс. зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, ещё 645 человек оформили статус самозанятых. Кроме того, 14 человек стали главами крестьянских (фермерских) хозяйств.До конца 2026 года в регионе планируют легализовать занятость 7676 человек. Это почти на 3,1 тыс. больше, чем годом ранее. В 2025 году официально оформили занятость 5393 жителей области, при этом годовой план был выполнен на 117%.Власти отмечают, что легализация позволяет работникам получить официальный трудовой статус, а работодателям — оформить отношения в соответствии с законом. Для тех, кто работает на себя, предусмотрена регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.По словам заместителя главы региона Наталии Макаревич, такая работа даёт и дополнительный экономический эффект.В обсуждении промежуточных итогов участвовали представители налоговой службы, государственной инспекции труда, правоохранительных и исполнительных органов, профсоюзов, фонда медицинского страхования и общественных организаций.