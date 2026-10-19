О Тамбове снимают документальный фильм «Времена года»

«Одна из главных идей осеннего блока — разрушить стереотип о том, что Тамбов привлекателен для туристов только летом. Авторы делают акцент на уникальной атмосфере межсезонья: золотых парках усадеб, туманах над Цной, камерной обстановке старинных библиотек и музеев», — рассказали в областном министерстве туризма.

В Тамбове снимают документальный фильм «Времена года» (12+), посвящённый истории, архитектуре, природе и туристическому потенциалу региона. Проект реализует некоммерческая организация социокультурного развития «Студия Прикосновение» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Авторы фильма планируют рассказать малоизвестные факты о знаменитых земляках и показать, как история Тамбовщины отражается в городской среде и природных ландшафтах.В съёмках участвуют региональные краеведы, музейные работники и авторские экскурсоводы. Сейчас команда работает над осенней частью картины.Фильм должен показать Тамбов в разные времена года и представить регион как направление для круглогодичных поездок.Премьерный показ картины запланирован на весну 2027 года. Проект также направлен на популяризацию внутреннего туризма, сохранение исторической памяти и развитие культурного бренда Тамбовской области.