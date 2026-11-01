Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками

В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками

В Мичуринске ветеран Афганистана встретился со школьниками

Из Мичуринска отправили гуманитарный груз на Запорожское направление

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО Николаю Шашкову и Эдуарду Измайлову

В Мичуринске участники СВО встретились с учениками школы № 7

В Мичуринске участник СВО и военный священник встретился со школьниками

В Мичуринске школьники встретились с ветераном Афганистана в музее Боевой славы

В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026»

Трое тамбовчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей

» » » Торговые павильоны мешают реставрации исторических «Торговых рядов» в Тамбове

Торговые павильоны мешают реставрации исторических «Торговых рядов» в Тамбове

Вчера, 15:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области признал, что торговые павильоны, расположенные вплотную к историческому комплексу «Торговые ряды» на улице Коммунальной, препятствуют проведению работ по его сохранению. При этом действующий режим охранной зоны прямо не запрещает размещение торговых объектов. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Речь идёт об историческом комплексе по адресу: Тамбов, улица Коммунальная, 21А. Ансамбль «Торговые ряды» состоит из четырёх корпусов. Здесь же расположен ещё один объект культурного наследия — «Торговые ряды „Малое Каре“».

По информации департамента, территория памятника находится на земельном участке с кадастровым номером 68:29:0101019:160. Земля принадлежит муниципалитету и передана в аренду ООО «Тамбовский Центральный Рынок».

Как следует из ответа ведомства, торговые объекты, размещённые в непосредственной близости от исторических корпусов, затрудняют доступ к конструкциям зданий. Департамент неоднократно обращался к администрации Тамбова и руководству Центрального рынка с требованием обеспечить возможность проведения работ по сохранению памятника.

Корреспонденты «Вердикта», посещавшие территорию комплекса, также отмечают, что некоторые торговые павильоны, в том числе нестационарные, установлены практически вплотную к историческим зданиям. Такое расположение существенно осложняет организацию строительных и реставрационных работ.

При этом ситуация имеет правовую особенность: действующие ограничения в охранной зоне не содержат прямого запрета на размещение торговых объектов. Таким образом, необходимость обеспечить доступ к памятнику приходится решать с учётом существующего режима использования территории и прав арендатора муниципального участка.

В октябре 2025 года исторический комплекс приобрела компания «ГК Реновация». Новый собственник организовал противоаварийные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего разрушения зданий.

Ранее сообщалось, что инвестор подготовил концепцию развития части территории Центрального рынка площадью около 21 тыс. кв. метров. Проект предусматривает восстановление исторических корпусов, создание торговых и общественных пространств, благоустройство территории и организацию пешеходных зон. Работы по сохранению объектов культурного наследия планируется завершить до конца 2029 года.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Суд отложил спор о демонтаже торговых палаток у «Торговых рядов» в Тамбове

В Тамбове суд начал рассматривать требования о демонтаже торговых павильоно ...

Петербургская компания купила исторические торговые ряды в центре Тамбова з ...

В Тамбове выставили на торги исторический комплекс торговых рядов

Торговые ряды на центральном рынке Тамбова будут выставлены на торги для во ...

Два исторических объекта внесли в перечень выявленных объектов культурного ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Молодёжное правительство Тамбовской области возглавил Иван Чапаксов

Вчера, 20:10
0
Председателем Молодёжного правительства Тамбовской области третьего созыва избран Иван Чапаксов. Его заместителем стала Юлия Чугунова. Решение принято 30 октября на первом заседании нового состава консультативного органа при главе региона. Руководство избрали открытым голосованием. Должность

Евгений Первышов проведёт прямую линию с жителями Тамбовской области 18 ноября

Вчера, 18:07
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов планирует провести прямую линию с жителями региона 18 ноября в 17:00. Об этом губернатор сообщил на оперативном совещании. Дата пока предварительная. Приём вопросов начнётся 5 ноября. Жители смогут направить обращения по телефону горячей линии, через

Торговые павильоны мешают реставрации исторических «Торговых рядов» в Тамбове

Вчера, 15:04
0
Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области признал, что торговые павильоны, расположенные вплотную к историческому комплексу «Торговые ряды» на улице Коммунальной, препятствуют проведению работ по его сохранению. При этом действующий режим охранной зоны

В Москве у Кремлёвской больницы высадили яблони из Мичуринска

1 ноября 2026
0
У 5-го корпуса Кремлёвской больницы в Москве появился яблоневый сад. Сотрудники медучреждения высадили 30 саженцев, которые передали специалисты ООО «Сады Мичурина» из Тамбовской области, сообщили в Корпорации развития региона. В посадке приняли участие врачи и медицинские сёстры больницы. Для

Тамбовская школа вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе школьных столовых

31 октября 2026
0
Команда школы № 2 Тамбова заняла третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы» на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». Финал проходил в Краснодаре с 26 по 30 октября. О результате сообщила заместитель главы Тамбовской области Татьяна

В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками

30 октября 2026
0
В Мичуринске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В нём приняли участие представители местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». К будущим военнослужащим обратились ветеран боевых

В Тамбове фестиваль «От истоков — к единству» объединил национальные коллективы нескольких регионов

29 октября 2026
0
В Тамбовском драматическом театре имени А. В. Луначарского прошла кульминационная программа фестиваля «От истоков — к единству». На сцене выступили народные и фольклорные коллективы, представившие традиции русских, мордвы, татар, цыган и армян. В концерте участвовали артисты из Тамбовской и

В Тамбовской области начали формировать новый состав Молодёжного парламента

29 октября 2026
0
В Тамбовской области 29 октября стартовал приём заявок в девятый созыв Молодёжного парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков. Претендовать на участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в регионе. В новый

«РКС-Тамбов» добивается снижения суммы экологического ущерба за счёт реконструкции коллектора

29 октября 2026
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается спор Росприроднадзора и ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого реке Цне сверхнормативными сбросами с очистных сооружений. Как сообщает деловое издание «Вердикт», к настоящему времени ведомство снизило размер требований с 409,27 млн до

В Тамбове 31 октября откроется акватермальный комплекс «Термы Наутико»

28 октября 2026
0
В Тамбове 31 октября начнёт работу акватермальный комплекс «Термы Наутико». Об этом сообщается в официальном сообществе комплекса во «ВКонтакте». Оператором объекта на официальном сайте указано ООО «Центр Здоровья — Тамбов». Компания зарегистрирована в Тамбове 19 октября 2026 года для

Максим Чепурнов стал заместителем председателя Тамбовской городской Думы

28 октября 2026
0
Депутаты Тамбовской городской Думы избрали Максима Чепурнова заместителем председателя горпарламента. Решение приняли на последнем заседании путём тайного голосования, сообщили в городской Думе. Ранее эту должность занимал Валерий Иржанов. В сентябре 2026 года он покинул городской парламент после

Прокуратура назвала загрязнение водоёмов одной из главных экологических проблем Тамбовской области

28 октября 2026
0
Загрязнение рек и водоёмов остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Тамбовской области. Об этом заявили в региональной прокуратуре по итогам коллегии, посвящённой соблюдению природоохранного законодательства. С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической

В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником

27 октября 2026
0
В музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча учеников 9-го класса Заворонежской средней школы с ветераном-пограничником, участником боевых действий на таджикско-афганской границе Александром Медниковым. Александр Медников — профессиональный военный. В 1989 году он окончил Тамбовское высшее

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками

26 октября 2026
0
В Мичуринске ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учениками 8-го класса школы № 18. Встречу организовало местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со школьниками пообщались подполковник, кавалер

Команда ТГТУ победила во всероссийском конкурсе научно-популярных маршрутов

25 октября 2026
0
Команда Тамбовского государственного технического университета заняла первое место в номинации «Технологический прорыв» Всероссийского конкурса «Лучший научно-популярный маршрут». Церемония награждения прошла 21 октября в Министерстве науки и высшего образования России. Всего на конкурс поступило

Тамбовской области бензин за неделю подешевел более чем на 5 рублей

24 октября 2026
0
В Тамбовской области заметно снизились цены на наиболее востребованные марки бензина. По данным Росстата, с 12 по 19 октября литр АИ-92 подешевел на 5,17 рубля — до 77,67 рубля, а АИ-95 — на 5,29 рубля, до 85,70 рубля. В процентном выражении снижение составило 6,2% для АИ-92 и 5,8% для АИ-95.

Ветераны СВО с инвалидностью смогут досрочно изменить форму получения соцуслуг

22 октября 2026
0
В Тамбовской области уволенные с военной службы ветераны боевых действий с инвалидностью получили право досрочно изменить форму предоставления набора социальных услуг (НСУ). Ранее при переходе с денежной компенсации на натуральную форму приходилось ждать начала следующего года. Воспользоваться

Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на инфраструктуру для ОЭЗ

22 октября 2026
0
Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры для будущей особой экономической зоны. Заявку региона одобрило правительство России, сообщил 22 октября губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под

Глава Минстроя Тамбовской области назвал приоритеты развития социальной и городской инфраструктуры

22 октября 2026
0
Министр строительства Тамбовской области Анзор Пчегатлук рассказал о ключевых направлениях работы ведомства — развитии социальной инфраструктуры, комплексном освоении территорий и жилищном строительстве. В интервью деловому изданию «Вердикт» он отметил, что одним из наиболее значимых событий для

Надежда Сконженко получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной Думы

21 октября 2026
0
Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата региональной Думы восьмого созыва руководителю областного исполкома «Единой России» Надежде Сконженко. Решение принято 21 октября. Мандат освободился после того, как Алексей Пучнин, избранный в областную Думу по

По воскресеньям электрички Тамбов — Кирсанов будут ходить под новыми номерами

21 октября 2026
0
На маршруте Тамбов — Кирсанов изменятся номера пригородных поездов, курсирующих по воскресеньям. Расписание движения при этом останется прежним. Поезд № 6544 будет следовать под номером № 6744. Он отправится со станции «Тамбов-1» в 08:38 и прибудет в Кирсанов в 10:29. В обратном направлении поезд
Copyrights © 2001-2026
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика

© 2001-2026 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги