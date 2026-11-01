Торговые павильоны мешают реставрации исторических «Торговых рядов» в Тамбове Комментариев: 0



Речь идёт об историческом комплексе по адресу: Тамбов, улица Коммунальная, 21А. Ансамбль «Торговые ряды» состоит из четырёх корпусов. Здесь же расположен ещё один объект культурного наследия — «Торговые ряды „Малое Каре“».



По информации департамента, территория памятника находится на земельном участке с кадастровым номером 68:29:0101019:160. Земля принадлежит муниципалитету и передана в аренду ООО «Тамбовский Центральный Рынок».



Как следует из ответа ведомства, торговые объекты, размещённые в непосредственной близости от исторических корпусов, затрудняют доступ к конструкциям зданий. Департамент неоднократно обращался к администрации Тамбова и руководству Центрального рынка с требованием обеспечить возможность проведения работ по сохранению памятника.



Корреспонденты «Вердикта», посещавшие территорию комплекса, также отмечают, что некоторые торговые павильоны, в том числе нестационарные, установлены практически вплотную к историческим зданиям. Такое расположение существенно осложняет организацию строительных и реставрационных работ.



При этом ситуация имеет правовую особенность: действующие ограничения в охранной зоне не содержат прямого запрета на размещение торговых объектов. Таким образом, необходимость обеспечить доступ к памятнику приходится решать с учётом существующего режима использования территории и прав арендатора муниципального участка.



В октябре 2025 года исторический комплекс приобрела компания «ГК Реновация». Новый собственник организовал противоаварийные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего разрушения зданий.



Ранее сообщалось, что инвестор подготовил концепцию развития части территории Центрального рынка площадью около 21 тыс. кв. метров. Проект предусматривает восстановление исторических корпусов, создание торговых и общественных пространств, благоустройство территории и организацию пешеходных зон. Работы по сохранению объектов культурного наследия планируется завершить до конца 2029 года. Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области признал, что торговые павильоны, расположенные вплотную к историческому комплексу «Торговые ряды» на улице Коммунальной, препятствуют проведению работ по его сохранению. При этом действующий режим охранной зоны прямо не запрещает размещение торговых объектов. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на официальный ответ ведомства.Речь идёт об историческом комплексе по адресу: Тамбов, улица Коммунальная, 21А. Ансамбль «Торговые ряды» состоит из четырёх корпусов. Здесь же расположен ещё один объект культурного наследия — «Торговые ряды „Малое Каре“».По информации департамента, территория памятника находится на земельном участке с кадастровым номером 68:29:0101019:160. Земля принадлежит муниципалитету и передана в аренду ООО «Тамбовский Центральный Рынок».Как следует из ответа ведомства, торговые объекты, размещённые в непосредственной близости от исторических корпусов, затрудняют доступ к конструкциям зданий. Департамент неоднократно обращался к администрации Тамбова и руководству Центрального рынка с требованием обеспечить возможность проведения работ по сохранению памятника.Корреспонденты «Вердикта», посещавшие территорию комплекса, также отмечают, что некоторые торговые павильоны, в том числе нестационарные, установлены практически вплотную к историческим зданиям. Такое расположение существенно осложняет организацию строительных и реставрационных работ.При этом ситуация имеет правовую особенность: действующие ограничения в охранной зоне не содержат прямого запрета на размещение торговых объектов. Таким образом, необходимость обеспечить доступ к памятнику приходится решать с учётом существующего режима использования территории и прав арендатора муниципального участка.В октябре 2025 года исторический комплекс приобрела компания «ГК Реновация». Новый собственник организовал противоаварийные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего разрушения зданий.Ранее сообщалось, что инвестор подготовил концепцию развития части территории Центрального рынка площадью около 21 тыс. кв. метров. Проект предусматривает восстановление исторических корпусов, создание торговых и общественных пространств, благоустройство территории и организацию пешеходных зон. Работы по сохранению объектов культурного наследия планируется завершить до конца 2029 года.



