Прокуратура потребовала принять меры из-за износа дороги к СНТ «Эльдорадо» в Тамбове Комментариев: 0



Речь идёт о муниципальной дороге от улицы Гаражной до садоводческого товарищества «Эльдорадо», находящейся в ведении МБУ «Дирекция городских дорог». Согласно технической документации, она относится к V категории и имеет покрытие переходного типа из асфальтобетона, фрезерованного материала и щебня.



В ходе обследования дорожники установили, что верхний слой покрытия достиг предельной степени износа. На проезжей части имеются деформации и повреждения, препятствующие безопасному движению автомобилей.



Для приведения дороги в нормативное состояние необходимы капитальный ремонт либо реконструкция. Однако такие работы требуют разработки проектной документации, прохождения государственной экспертизы и выделения бюджетного финансирования.



В течение 2026 года дорожное учреждение ограничивалось текущим содержанием участка: профилированием обочин, подсыпкой щебня и асфальтового фреза, устранением отдельных выбоин и просадок. Строительство тротуаров и пешеходных дорожек также отнесено к мероприятиям, которые могут быть выполнены при капитальном ремонте или реконструкции.



По итогам рассмотрения обращения прокуратура Ленинского района подготовила проект представления главе администрации Тамбова и направила его на согласование в прокуратуру области. Таким образом, окончательное решение о внесении акта прокурорского реагирования пока не принято.



Проблемы дорожной инфраструктуры южной части Тамбова ранее неоднократно становились предметом обращений жителей. В частности, «ПРАВО68» сообщало о неудовлетворительном состоянии улицы Андреевской, отсутствии тротуаров и недостаточном освещении. После публикаций городские власти провели ямочный ремонт, а возможность более масштабных работ пообещали рассмотреть в 2027 году.



Отдельной проблемой остаётся реконструкция моста через реку Жигалку. Проектная документация была подготовлена ещё в 2024 году, но сроки начала работ до сих пор не определены. Информацию о безопасности движения по мосту прокуратура направила в региональную Госавтоинспекцию.



Кроме того, после обращений редакции «ПРАВО68» МЧС начало административное расследование по фактам возможных нарушений требований пожарной безопасности на территориях гаражных кооперативов «Дружба» и «Красное озеро».



Вопросы организации уличного освещения и устранения повреждений люка переданы на рассмотрение администрации Тамбова. Сроки капитального ремонта дороги к СНТ «Эльдорадо» пока не установлены. Прокуратура Ленинского района Тамбова подготовила проект представления главе городской администрации из-за неудовлетворительного состояния дороги к СНТ «Эльдорадо». Ещё в 2025 году специалисты выявили предельный износ дорожного покрытия на участке протяжённостью 2,3 км, однако средства на его капитальный ремонт в действующих бюджетных планах не предусмотрены. Об этом сообщает издание «ПРАВО68» со ссылкой на официальный ответ надзорного ведомства.Речь идёт о муниципальной дороге от улицы Гаражной до садоводческого товарищества «Эльдорадо», находящейся в ведении МБУ «Дирекция городских дорог». Согласно технической документации, она относится к V категории и имеет покрытие переходного типа из асфальтобетона, фрезерованного материала и щебня.В ходе обследования дорожники установили, что верхний слой покрытия достиг предельной степени износа. На проезжей части имеются деформации и повреждения, препятствующие безопасному движению автомобилей.Для приведения дороги в нормативное состояние необходимы капитальный ремонт либо реконструкция. Однако такие работы требуют разработки проектной документации, прохождения государственной экспертизы и выделения бюджетного финансирования.В течение 2026 года дорожное учреждение ограничивалось текущим содержанием участка: профилированием обочин, подсыпкой щебня и асфальтового фреза, устранением отдельных выбоин и просадок. Строительство тротуаров и пешеходных дорожек также отнесено к мероприятиям, которые могут быть выполнены при капитальном ремонте или реконструкции.По итогам рассмотрения обращения прокуратура Ленинского района подготовила проект представления главе администрации Тамбова и направила его на согласование в прокуратуру области. Таким образом, окончательное решение о внесении акта прокурорского реагирования пока не принято.Проблемы дорожной инфраструктуры южной части Тамбова ранее неоднократно становились предметом обращений жителей. В частности, «ПРАВО68» сообщало о неудовлетворительном состоянии улицы Андреевской, отсутствии тротуаров и недостаточном освещении. После публикаций городские власти провели ямочный ремонт, а возможность более масштабных работ пообещали рассмотреть в 2027 году.Отдельной проблемой остаётся реконструкция моста через реку Жигалку. Проектная документация была подготовлена ещё в 2024 году, но сроки начала работ до сих пор не определены. Информацию о безопасности движения по мосту прокуратура направила в региональную Госавтоинспекцию.Кроме того, после обращений редакции «ПРАВО68» МЧС начало административное расследование по фактам возможных нарушений требований пожарной безопасности на территориях гаражных кооперативов «Дружба» и «Красное озеро».Вопросы организации уличного освещения и устранения повреждений люка переданы на рассмотрение администрации Тамбова. Сроки капитального ремонта дороги к СНТ «Эльдорадо» пока не установлены.



