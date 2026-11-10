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В Тамбовской области предложили расширить перечень дней запрета на продажу алкоголя
10 ноября 2026
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В Тамбовской области предложили расширить перечень дней, когда запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующий законопроект внесли в областную Думу депутаты Константин Черкасов и Михаил Краснянский. Новые ограничения планируется ввести с 1 сентября 2027 года.
Согласно документу, продажу алкоголя предлагается запрещать на протяжении суток — с 00:00 до 24:00 — в праздничные дни 1 мая, 1 июня, 12 июня, 1 сентября и 4 ноября. Кроме того, ограничения предусмотрены в День молодёжи, который отмечается в последнюю субботу июня, а также в дни проведения последних звонков, выпускных вечеров и балов в муниципалитетах области.
Отдельное положение касается Дня знаний. Если 1 сентября выпадет на выходной, запрет на продажу алкоголя будет действовать в следующий рабочий день.
При этом ограничения не затронут предприятия общественного питания. В ресторанах, кафе и других заведениях общепита реализация алкогольной продукции будет разрешена в установленном порядке.
Авторы инициативы рассчитывают, что дополнительные ограничения позволят сократить потребление алкоголя и количество правонарушений в общественных местах. Особое внимание в пояснительной записке уделено профилактике употребления спиртного несовершеннолетними.
Законопроекту предстоит рассмотрение в Тамбовской областной Думе. В случае принятия новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года.
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