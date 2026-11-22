«Если эти работы пойдут во вред, и мы только деньги закопаем, то выполнять их в плохие погодные условия нет необходимости», — подчеркнул губернатор.

В деревне Ульяновка Уваровского муниципального округа Тамбовской области установку новой водонапорной башни могут отложить до мая 2027 года. Работы планировали завершить ещё в третьем квартале нынешнего года, однако к середине ноября они так и не начались. Теперь местные власти предлагают перенести монтаж из-за погодных условий и неудовлетворительного состояния основания конструкции.Проблему обсудили на еженедельном оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова после повторного обращения жителей Ульяновки.Впервые сельчане подняли вопрос о замене башни в марте 2026 года во время приёма граждан в региональном штабе общественной поддержки «Единой России». Тогда глава Уваровского округа Наталия Губанова сообщила, что необходимые материалы уже приобретены, а установить оборудование планируется в третьем квартале за счёт средств областного бюджета.Однако во время прямой линии губернатора 18 ноября жители пожаловались, что обещанные работы до сих пор не выполнены.На оперативном совещании Наталия Губанова сообщила, что вопрос финансирования удалось урегулировать совместно с региональным министерством финансов. Основным препятствием теперь остаются технические условия проведения работ.По её словам, основание, на котором ранее находилась водонапорная башня, не соответствует нормативным требованиям. Перед монтажом новой конструкции его необходимо подготовить, а наступающие морозы могут осложнить выполнение этих работ.Глава округа предложила обсудить с жителями возможность переноса установки на май 2027 года. При этом муниципалитет готов провести монтаж в декабре, если откладывать замену башни окажется невозможно.На 24 ноября в Ульяновке запланирован сход граждан, на котором предполагается обсудить дальнейшие действия.Евгений Первышов поручил привлечь специалистов для оценки технической возможности установки башни зимой и согласовать решение с жителями.Вместе с тем глава региона указал на уже допущенное нарушение первоначальных сроков. По его словам, ответственность за задержку несут все исполнители ранее данного поручения.Окончательное решение о сроках монтажа водонапорной башни предстоит принять после встречи с жителями и оценки технических условий проведения работ.