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Центральный рынок Тамбова проиграл суд по делу о заборе и земельном участке на Коммунальной
Вчера, 12:26
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Арбитражный суд Тамбовской области отказал Центральному рынку Тамбова в удовлетворении иска к городским властям из-за установки забора на улице Коммунальной, 21А. Компания требовала демонтировать ограждение, восстановить прежние границы арендованного земельного участка, изменить сведения в ЕГРН и возместить убытки. Ни одно из требований суд не удовлетворил.
Спор возник осенью 2025 года, когда на территории рынка установили забор, а за ним появился закладной крест. По утверждению администрации рынка, ограждение перекрыло доступ к 1 021 кв. метру арендованной земли и расположенным на ней постройкам.
Городской комитет, выступавший ответчиком, возражал против требований, указывая, что муниципалитет не изымал у рынка спорную территорию.
В ходе разбирательства выяснилось, что ещё в марте 2025 года стороны заключили соглашение об изменении границ арендуемого участка. Его площадь сократилась на 213 кв. метров. Как установил суд, ранее сам Центральный рынок обратился с просьбой выделить землю под одним из зданий, после чего на неё оформили отдельный договор аренды.
При этом в иске компания ссылалась на ограничение доступа к значительно большей территории — 1 021 кв. метру.
В итоговом решении арбитраж пришёл к выводу, что заявленные требования затрагивают зарегистрированные права на недвижимое имущество и должны рассматриваться с использованием иного способа судебной защиты. Суд также отказал в проведении землеустроительной экспертизы.
О возможных проблемах с выбранным способом защиты деловое издание «Вердикт» сообщало ещё в октябре. Во время одного из заседаний судья предложил сторонам пересмотреть свои позиции, а представитель Центрального рынка признал, что сам не вполне согласен с формулировкой требований к муниципалитету.
Спор вокруг забора стал не единственным судебным разбирательством с участием Центрального рынка.
В октябре кассационная инстанция оставила в силе решение, обязывающее компанию вернуть предпринимателю Михаилу Кривобокову торговый павильон № 112 площадью 90 кв. метров.
Кроме того, в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается иск ООО «ГК Реновация», собственника исторического здания «Торговых рядов». Компания требует обязать Центральный рынок и городскую администрацию убрать часть торговых павильонов, препятствующих доступу к памятнику архитектуры для проведения реставрационных работ.
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