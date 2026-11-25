Центральный рынок Тамбова проиграл суд по делу о заборе и земельном участке на Коммунальной Комментариев: 0



Спор возник осенью 2025 года, когда на территории рынка установили забор, а за ним появился закладной крест. По утверждению администрации рынка, ограждение перекрыло доступ к 1 021 кв. метру арендованной земли и расположенным на ней постройкам.



Городской комитет, выступавший ответчиком, возражал против требований, указывая, что муниципалитет не изымал у рынка спорную территорию.



В ходе разбирательства выяснилось, что ещё в марте 2025 года стороны заключили соглашение об изменении границ арендуемого участка. Его площадь сократилась на 213 кв. метров. Как установил суд, ранее сам Центральный рынок обратился с просьбой выделить землю под одним из зданий, после чего на неё оформили отдельный договор аренды.



При этом в иске компания ссылалась на ограничение доступа к значительно большей территории — 1 021 кв. метру.



В итоговом решении арбитраж пришёл к выводу, что заявленные требования затрагивают зарегистрированные права на недвижимое имущество и должны рассматриваться с использованием иного способа судебной защиты. Суд также отказал в проведении землеустроительной экспертизы.



О возможных проблемах с выбранным способом защиты деловое издание «Вердикт» сообщало ещё в октябре. Во время одного из заседаний судья предложил сторонам пересмотреть свои позиции, а представитель Центрального рынка признал, что сам не вполне согласен с формулировкой требований к муниципалитету.



Спор вокруг забора стал не единственным судебным разбирательством с участием Центрального рынка.



В октябре кассационная инстанция оставила в силе решение, обязывающее компанию вернуть предпринимателю Михаилу Кривобокову торговый павильон № 112 площадью 90 кв. метров.



Кроме того, в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается иск ООО «ГК Реновация», собственника исторического здания «Торговых рядов». Компания требует обязать Центральный рынок и городскую администрацию убрать часть торговых павильонов, препятствующих доступу к памятнику архитектуры для проведения реставрационных работ. Арбитражный суд Тамбовской области отказал Центральному рынку Тамбова в удовлетворении иска к городским властям из-за установки забора на улице Коммунальной, 21А. Компания требовала демонтировать ограждение, восстановить прежние границы арендованного земельного участка, изменить сведения в ЕГРН и возместить убытки. Ни одно из требований суд не удовлетворил.Спор возник осенью 2025 года, когда на территории рынка установили забор, а за ним появился закладной крест. По утверждению администрации рынка, ограждение перекрыло доступ к 1 021 кв. метру арендованной земли и расположенным на ней постройкам.Городской комитет, выступавший ответчиком, возражал против требований, указывая, что муниципалитет не изымал у рынка спорную территорию.В ходе разбирательства выяснилось, что ещё в марте 2025 года стороны заключили соглашение об изменении границ арендуемого участка. Его площадь сократилась на 213 кв. метров. Как установил суд, ранее сам Центральный рынок обратился с просьбой выделить землю под одним из зданий, после чего на неё оформили отдельный договор аренды.При этом в иске компания ссылалась на ограничение доступа к значительно большей территории — 1 021 кв. метру.В итоговом решении арбитраж пришёл к выводу, что заявленные требования затрагивают зарегистрированные права на недвижимое имущество и должны рассматриваться с использованием иного способа судебной защиты. Суд также отказал в проведении землеустроительной экспертизы.О возможных проблемах с выбранным способом защиты деловое издание «Вердикт» сообщало ещё в октябре. Во время одного из заседаний судья предложил сторонам пересмотреть свои позиции, а представитель Центрального рынка признал, что сам не вполне согласен с формулировкой требований к муниципалитету.Спор вокруг забора стал не единственным судебным разбирательством с участием Центрального рынка.В октябре кассационная инстанция оставила в силе решение, обязывающее компанию вернуть предпринимателю Михаилу Кривобокову торговый павильон № 112 площадью 90 кв. метров.Кроме того, в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается иск ООО «ГК Реновация», собственника исторического здания «Торговых рядов». Компания требует обязать Центральный рынок и городскую администрацию убрать часть торговых павильонов, препятствующих доступу к памятнику архитектуры для проведения реставрационных работ.



