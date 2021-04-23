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Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования

Сегодня, 14:34
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Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования
У избирателей Тамбовской области теперь есть возможность принять участие в уникальном эксперименте – дистанционном электронном голосовании. Для этого нужно иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».

Избиратели накопили много вопросов к честности и открытости выборов. Ещё больше вопросов и слухов вызывает внедрение системы дистанционного электронного голосование, которое будет применяться на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года в 9 регионах: Республика Северная Осетия – Алания, Вологодская область, Воронежская область, Курская область, Нижегородская область, Рязанская область, Ярославская область, г. Москва, г. Севастополь.
Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования

С 21 апреля на портале «Госуслуги» начался прием заявлений на участие в Общероссийской тренировке по использованию дистанционного электронного голосования. Тренировка пройдет на Портале дистанционного электронного голосования с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая.

Новое всегда вызывает недоверие. Возможность проголосовать на смартфонах и компьютерах вместо того, чтобы идти и голосовать на избирательный участок – это революция в практике голосования, это метод удобного голосования. Но возникают закономерные вопросы о тайне волеизъявления и корректности учета моего голоса. А вдруг государство или кто-то ещё узнает, как я проголосовал? Будет ли возможность у операторов дистанционного электронного голосования изменить мой голос, если нужному кандидату будет не хватать голосов до победы? Как вообще устроено электронное голосование? Где и когда я смогу проголосовать? И можно ли мне проголосовать на избирательном участке и электронно?

В России применяются две разновидности электронного голосования: электронное голосование на избирательных участках и дистанционное электронное голосование. Электронное голосование на избирательных участках обеспечиваются при помощи комплексов электронного голосования (КЭГ) и технических средств с электронными бюллетенями на цифровых избирательных участках (ЦИУ). Дистанционное электронное голосование проводится на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и на региональных порталах «Госуслуг».

Изменить, «подкрутить» итоги электронного голосования гораздо сложнее, чем на УИК. Особенно, если на УИК нет грамотных наблюдателей. В 2020 году автор проголосовал на выборах главы администрации Тамбовской области на цифровом избирательном участке в Москве. В августе я подал заявление на портале «Госуслуги» о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке в Москве. В течение суток я получил подтверждение По итогам голосования на цифровых избирательных участках на выборах Главы администрации Тамбовской области никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Единоросс Александр Никитин получил 33,78%, коммунист Андрей Жидков – 29,73%. Итоговый результат сильно отличается: Александр Никитин – 79,3%, Андрей Жидков – 8,72%.

Владислав Федоров
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Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования

Сегодня, 14:34
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У избирателей Тамбовской области теперь есть возможность принять участие в уникальном эксперименте – дистанционном электронном голосовании. Для этого нужно иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».

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