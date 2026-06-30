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«Родина» выдвинула кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу
Вчера, 18:30
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Партия «Родина» определилась с кандидатами на выборы депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва. Как сообщает «ПроТамбов», общеобластную часть списка возглавила председатель Совета регионального отделения партии Елена Леонова.
Всего партия выдвинула 23 кандидатов по единому избирательному округу, сформировав 20 территориальных групп. При этом кандидатов по одномандатным округам «Родина» выдвигать не стала.
— Одномандатников мы не выдвигали, — сообщила «ПроТамбову» Елена Леонова.
В общеобластную часть списка, помимо Елены Леоновой, вошли Любовь Шанина и Владимир Хорев.
Выборы депутатов Тамбовской областной Думы состоятся 20 сентября 2026 года. В этот же день жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы.
Ранее своих кандидатов на выборы в областной парламент уже представили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
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