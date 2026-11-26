Максим Егоров получил 11 лет строгого режима и штраф 406 млн рублей по делу о взятках Комментариев: 0



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области, государственное обвинение настаивало на более суровом наказании — 14 годах лишения свободы.



По версии следствия, с 2022 по 2024 год Максим Егоров получал деньги и другие имущественные выгоды от бывшего руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Общая стоимость незаконного вознаграждения превысила 80 млн рублей. В частности, речь шла об оплате отдыха бывшего губернатора. Взятки, как установил суд, передавались за общее покровительство.



Вместе с Максимом Егоровым приговоры вынесли ещё двум фигурантам дела. Бывший заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов получил восемь лет лишения свободы со штрафом в 21 млн рублей. Александра Соломатина приговорили к семи годам и штрафу в 19 млн рублей. Их признали виновными в посредничестве при передаче взяток.



Все трое подсудимых отрицали свою вину. Для Сергея Аганова и Александра Соломатина прокуратура запрашивала сроки на полгода больше назначенных судом.



Судебное разбирательство продолжалось несколько месяцев. Максима Егорова заключили под стражу ещё в июле 2025 года. Роман Стефанов, фигурирующий в деле в качестве предполагаемого взяткодателя, находится под уголовным преследованием по другому обвинению — о хранении наркотиков в крупном размере.



Максим Егоров был назначен временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области в октябре 2021 года, а в сентябре 2022-го избран губернатором с результатом 84,95% голосов.



В ноябре 2024 года он неожиданно объявил об отставке, заявив о переходе на работу на федеральном уровне. До назначения в Тамбовскую область Максим Егоров занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России.



Приговор Сосновского районного суда вынесен по первой инстанции и может быть обжалован в установленном законом порядке. Сосновский районный суд 27 ноября вынес приговор бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. За получение взяток в особо крупном размере его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 406 млн рублей. Кроме того, бывшему губернатору на десять лет запретили занимать должности на государственной службе.Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области, государственное обвинение настаивало на более суровом наказании — 14 годах лишения свободы.По версии следствия, с 2022 по 2024 год Максим Егоров получал деньги и другие имущественные выгоды от бывшего руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Общая стоимость незаконного вознаграждения превысила 80 млн рублей. В частности, речь шла об оплате отдыха бывшего губернатора. Взятки, как установил суд, передавались за общее покровительство.Вместе с Максимом Егоровым приговоры вынесли ещё двум фигурантам дела. Бывший заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов получил восемь лет лишения свободы со штрафом в 21 млн рублей. Александра Соломатина приговорили к семи годам и штрафу в 19 млн рублей. Их признали виновными в посредничестве при передаче взяток.Все трое подсудимых отрицали свою вину. Для Сергея Аганова и Александра Соломатина прокуратура запрашивала сроки на полгода больше назначенных судом.Судебное разбирательство продолжалось несколько месяцев. Максима Егорова заключили под стражу ещё в июле 2025 года. Роман Стефанов, фигурирующий в деле в качестве предполагаемого взяткодателя, находится под уголовным преследованием по другому обвинению — о хранении наркотиков в крупном размере.Максим Егоров был назначен временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области в октябре 2021 года, а в сентябре 2022-го избран губернатором с результатом 84,95% голосов.В ноябре 2024 года он неожиданно объявил об отставке, заявив о переходе на работу на федеральном уровне. До назначения в Тамбовскую область Максим Егоров занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России.Приговор Сосновского районного суда вынесен по первой инстанции и может быть обжалован в установленном законом порядке.



