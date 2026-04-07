В Тамбове начали подготовку к благоустройству набережной Студенца с экологического субботника 0 В Тамбове стартовала подготовка к масштабному благоустройству набережной реки Студенец. Первый этап работ — расчистка русла и прибрежной территории — начался с экологического субботника. В уборке приняли участие сотрудники «Тамбовской сетевой компании», специалисты регионального министерства

За махинации с земельными участками в Тамбовском округе будут судить экс-главу Комсомольского сельсовета 0 Бывшую главу администрации Комсомольского сельсовета в Тамбовском округе будут судить за незаконное предоставление земельных участков. Об этом сообщили в прокуратуре области. По данным следствия, с 2016 по 2023 годы она передала своим родственникам и знакомым 18 участков под личное подсобное

Жителя Моршанска приговорили к 18 годам колонии за госизмену и финансирование терроризма 0 Суд вынес приговор жителю Моршанска Тамбовской области, признав его виновным в государственной измене, финансировании терроризма и призывах к экстремизму. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине назначено 18 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, затем — в колонии

В Тамбовскую область назначен новый руководитель регионального СК — Андрей Степанов 0 В Тамбовской области назначен новый исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России — им стал Андрей Степанов. Он уже приступил к работе, сменив на этом посту Андрея Чапанова. Степанов работает в правоохранительных органах более 20 лет. Начинал карьеру в прокуратуре, затем

Тамбовчанам ответят на вопросы о недвижимости и банкротстве по «горячей линии» Росреестра 0 В апреле жители Тамбовской области смогут получить бесплатные консультации специалистов Росреестра по актуальным вопросам недвижимости и права. В регионе пройдут тематические «горячие линии». Обратиться за консультацией можно будет с 9:00 до 12:30 по следующим темам: 9 апреля — кадастровый учёт в

Фонтан «Дружба народов» в Тамбове запустят к концу апреля 0 В Тамбове фонтан на Привокзальной площади планируют запустить 27 апреля — одновременно с началом работы других городских фонтанов. Сейчас на объекте завершается монтаж оборудования. В системе будет задействовано 80 насосов, после установки специалисты приступят к настройке и пусконаладочным

В Тамбовской области нашли нарушения при конкурсе на ремонт дороги 0 Прокуратура Тамбовской области выявила нарушения при проведении конкурса на разработку проекта капитального ремонта дороги «Мучкапский – Покровка». Об этом сообщает издание «Вердикт». Контракт стоимостью 9,7 млн рублей разыгрывался в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На конкурс

Тамбовское ДСУ-2 готовится к банкротству на фоне долгов и уголовных дел 0 Крупный дорожный подрядчик Тамбовской области — ЗАО «ДСУ-2» — намерен обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания, которая долгие годы выполняла государственные и муниципальные контракты, оказалась в сложной финансовой ситуации. По итогам

В Тамбовской области могут сделать выходной на Радоницу в рекомендательном порядке 0 В Тамбовской области рассматривают возможность введения дополнительного выходного дня на Радоницу — 21 апреля 2026 года. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, работодателям в регионе рекомендуют дать сотрудникам выходной в этот

В Тамбовской области увеличили пособие на погребение 0 В Тамбовской области повысили размер социального пособия на погребение. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты областной думы. Теперь выплата составит 9 678 рублей — это на 5,6% больше прежнего размера и соответствует федеральному уровню. Получить пособие смогут граждане,

Уроженец Моршанска, создатель «Циркона» Александр Леонов скончался на 75-м году жизни 0 Тамбовская область потеряла одного из своих самых известных земляков. На 75-м году жизни скончался Александр Леонов — выдающийся инженер, генеральный конструктор НПО машиностроения и Герой Труда России. Он родился в 1950 году в Моршанске и прошёл путь от молодого инженера до одного из ключевых

В Моршанском лесхозе готовятся к пожароопасному сезону и высадят 800 тыс. сосен 0 В Моршанском лесхозе с начала 2026 года усилили профилактику лесных пожаров, несмотря на то, что пожароопасный сезон официально ещё не объявлен. Специалисты уже установили противопожарные аншлаги, шлагбаумы и подготовили места отдыха для жителей. Как рассказал директор лесхоза Владимир Лютиков,

В соседнем регионе начали судить врачей по делу о приписках в медицине 0 В Липецке начался суд по резонансному делу, связанному с возможным завышением объёмов медицинской помощи. На скамье подсудимых — 16 медработников. По версии следствия, несколько лет назад в отчётности могли появиться данные о медицинских услугах, которые фактически не оказывались. Ущерб

Тамбовского педиатра наградили медалью Луки Крымского 0 Врач-педиатр из Тамбова Евгений Куприн удостоен государственной награды — медали Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Награда вручена за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в сложных условиях. Евгений Куприн

В Тамбове ввели график вывоза веток и растительных отходов весной 0 В Тамбове утвердили порядок вывоза древесно-растительных отходов в весенний период. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков. Теперь для удобства жителей установлен порайонный график. Северную часть города будут обслуживать в понедельник, вторник и среду, центральную и южную — по

В Тамбове открылась выставка дореволюционных газет и журналов 0 В фундаментальной библиотеке Державинского университета открылась выставка «Дореволюционная пресса Тамбовской губернии». Посетители могут увидеть подлинные газеты и журналы, изданные более ста лет назад — с 1880-х по 1910-е годы. На экспозиции представлены такие издания, как «Тамбовские губернские

В Тамбове профсоюзы подвели итоги работы и переизбрали председателя 0 В Тамбове состоялась отчетно-выборная конференция областного объединения профсоюзов. Участники подвели итоги работы за последние пять лет и определили задачи на будущее. Председателем профобъединения вновь избран Геннадий Афанасов — он продолжит работу на этом посту еще один пятилетний срок.

Власти Тамбова представили инвестиционный профиль города и назвали его слабые стороны 0 Администрация Тамбова опубликовала инвестиционный профиль города — документ, который должен помочь привлечь новых инвесторов. В нём собраны основные данные об экономике, свободных земельных участках, предприятиях и возможностях для бизнеса. При этом власти не только рассказали о преимуществах, но

Малый бизнес в Тамбовской области обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и сотни миллиардов оборота 0 Малые предприятия Тамбовской области продолжают играть важную роль в экономике региона. По итогам 2025 года в этом секторе занято более 24 тысяч человек, а общий оборот составил свыше 151 млрд рублей, сообщает деловое издание «Вердикт». В среднем на одно предприятие приходится около 30

В Тамбовской области будут судить сотрудников «ДСУ-2» за обман водителей на 1,1 млн рублей 0 В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудников ЗАО «ДСУ-2». Их обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, обвиняемые работали в зонах весового контроля и обманывали водителей грузовиков. Они убеждали их платить деньги якобы за проезд или штрафы за