Жителя Моршанска приговорили к 18 годам колонии за госизмену и финансирование терроризма
Вчера, 16:04
Суд вынес приговор жителю Моршанска Тамбовской области, признав его виновным в государственной измене, финансировании терроризма и призывах к экстремизму.
Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине назначено 18 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, затем — в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 550 тыс. рублей, а после освобождения в течение года соблюдать ограничения свободы.
Следствие установило, что фигурант передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, он переводил деньги в пользу запрещённой в России террористической организации и публиковал в интернете призывы к насилию.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии. По данным открытых источников, речь идёт о 38-летнем жителе региона Максиме Черскове.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
