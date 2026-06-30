КСП выявила нарушения на 8,6 млн рублей при проверке тамбовского Дома молодёжи Комментариев: 0



Проверка касалась расходования средств, выделенных учреждению в рамках государственной программы «Развитие институтов гражданского общества». Её результаты утверждены коллегией КСП 28 мая 2026 года.



По данным контрольного ведомства, из 47 выявленных нарушений 25 являются финансовыми. Наиболее крупные суммы связаны с оплатой труда — 4,2 млн рублей, а также с закупками у единственного поставщика — 4,07 млн рублей. Кроме того, аудиторы выявили нарушения при ведении бюджетной отчётности, исполнении государственных контрактов и заключении договоров.



По итогам проверки КСП направила руководству учреждения представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Учреждению также рекомендовано разработать внутренний порядок контроля дебиторской задолженности и внести изменения в устав, предусмотрев возможность сдачи имущества в аренду.



Рекомендации получили и органы исполнительной власти региона. Министерству имущественных отношений и государственного заказа, а также департаменту молодёжной политики предложено привести государственное задание учреждения в соответствие с установленными требованиями, синхронизировать показатели государственных программ и предусмотреть в договорах аренды возможность взыскания неустойки с арендаторов.



Кроме того, в отношении одного из должностных лиц Дома молодёжи составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ за искажение показателей бюджетной отчётности.



ТОГБУ «Дом молодёжи Тамбовской области» создано в 2019 году и находится в ведении департамента молодёжной политики правительства региона. В настоящее время обязанности директора учреждения исполняет Сергей Богомолов. Материалы проверки направлены главе Тамбовской области Евгению Первышову и в областную Думу. Контрольно-счётная палата Тамбовской области выявила 47 нарушений по итогам проверки использования бюджетных средств в ТОГБУ «Дом молодёжи Тамбовской области», сообщает издание «Вердикт». Общая сумма финансовых нарушений составила 8,65 млн рублей.Проверка касалась расходования средств, выделенных учреждению в рамках государственной программы «Развитие институтов гражданского общества». Её результаты утверждены коллегией КСП 28 мая 2026 года.По данным контрольного ведомства, из 47 выявленных нарушений 25 являются финансовыми. Наиболее крупные суммы связаны с оплатой труда — 4,2 млн рублей, а также с закупками у единственного поставщика — 4,07 млн рублей. Кроме того, аудиторы выявили нарушения при ведении бюджетной отчётности, исполнении государственных контрактов и заключении договоров.По итогам проверки КСП направила руководству учреждения представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Учреждению также рекомендовано разработать внутренний порядок контроля дебиторской задолженности и внести изменения в устав, предусмотрев возможность сдачи имущества в аренду.Рекомендации получили и органы исполнительной власти региона. Министерству имущественных отношений и государственного заказа, а также департаменту молодёжной политики предложено привести государственное задание учреждения в соответствие с установленными требованиями, синхронизировать показатели государственных программ и предусмотреть в договорах аренды возможность взыскания неустойки с арендаторов.Кроме того, в отношении одного из должностных лиц Дома молодёжи составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ за искажение показателей бюджетной отчётности.ТОГБУ «Дом молодёжи Тамбовской области» создано в 2019 году и находится в ведении департамента молодёжной политики правительства региона. В настоящее время обязанности директора учреждения исполняет Сергей Богомолов. Материалы проверки направлены главе Тамбовской области Евгению Первышову и в областную Думу.



