На Центральном рынке Тамбова стройматериалами перекрыли проход к магазину «Огородник» Комментариев: 0



Как сообщает «Блокнот Тамбов», подготовка к размещению стройматериалов попала на камеру видеонаблюдения. На записи двое мужчин обсуждают, как установить поддоны возле магазина. В разговоре звучит фраза: «Мы им подлянку делаем, мы им перекрываем вход».



При этом кто именно распорядился перенести стройматериалы и кому адресовались эти слова, официально пока не установлено.



По словам Михаила Панфилова, семье которого принадлежит половина здания торгового центра «Эверест», поддоны ранее находились с другой стороны строения. Однако 9 ноября их переместили к основному входу в магазин «Огородник».



Предприниматель утверждает, что после этого между стеной здания и строительными материалами осталось около 50 сантиметров. В результате проход оказался значительно сужен, а пользоваться пандусом стало затруднительно.



Михаил Панфилов обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Екатерине Мовчан и в правоохранительные органы. Уже 9 ноября место осмотрели сотрудники полиции, а на следующий день — представитель прокуратуры Ленинского района Тамбова.



Это не первый конфликт вокруг доступа к недвижимости предпринимателя на Центральном рынке. Ранее издание «ПРАВО68» сообщало о жалобах Михаила Панфилова на ограничения въезда к торговому центру.



По его словам, сначала за проезд на территорию рынка стали взимать плату в размере 200 рублей, а с 16 октября его автомобиль перестали пропускать вовсе. Предприниматель также указывал на установленные шлагбаумы, закрытые ворота и другие препятствия для доступа к зданию.



К разрешению конфликта ранее подключилась бизнес-омбудсмен Екатерина Мовчан. О результатах проверки нового эпизода с размещением стройматериалов правоохранительные органы пока не сообщали. На Центральном рынке Тамбова возник новый конфликт вокруг доступа к торговым помещениям. Возле входа в магазин «Огородник» в торговом центре «Эверест» разместили поддоны с тротуарной плиткой, существенно сузившие проход. После жалобы предпринимателя Михаила Панфилова ситуацией заинтересовались полиция и прокуратура.Как сообщает «Блокнот Тамбов», подготовка к размещению стройматериалов попала на камеру видеонаблюдения. На записи двое мужчин обсуждают, как установить поддоны возле магазина. В разговоре звучит фраза: «Мы им подлянку делаем, мы им перекрываем вход».При этом кто именно распорядился перенести стройматериалы и кому адресовались эти слова, официально пока не установлено.По словам Михаила Панфилова, семье которого принадлежит половина здания торгового центра «Эверест», поддоны ранее находились с другой стороны строения. Однако 9 ноября их переместили к основному входу в магазин «Огородник».Предприниматель утверждает, что после этого между стеной здания и строительными материалами осталось около 50 сантиметров. В результате проход оказался значительно сужен, а пользоваться пандусом стало затруднительно.Михаил Панфилов обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Екатерине Мовчан и в правоохранительные органы. Уже 9 ноября место осмотрели сотрудники полиции, а на следующий день — представитель прокуратуры Ленинского района Тамбова.Это не первый конфликт вокруг доступа к недвижимости предпринимателя на Центральном рынке. Ранее издание «ПРАВО68» сообщало о жалобах Михаила Панфилова на ограничения въезда к торговому центру.По его словам, сначала за проезд на территорию рынка стали взимать плату в размере 200 рублей, а с 16 октября его автомобиль перестали пропускать вовсе. Предприниматель также указывал на установленные шлагбаумы, закрытые ворота и другие препятствия для доступа к зданию.К разрешению конфликта ранее подключилась бизнес-омбудсмен Екатерина Мовчан. О результатах проверки нового эпизода с размещением стройматериалов правоохранительные органы пока не сообщали.



