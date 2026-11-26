Росприроднадзор повторно обнаружил разлив канализации возле СНТ «Медик» в Тамбове Комментариев: 0



Новое обследование территории инспекторы провели с применением беспилотных технологий. В районе участка № 144 они обнаружили колодец, из которого мутная жидкость с характерным канализационным запахом распространялась по рельефу местности. Аналогичную картину специалисты Росприроднадзора наблюдали здесь 20 октября.



Масштабный разлив произошёл в октябре 2026 года и затронул сразу несколько садовых товариществ возле улицы Московской: «Медик», «Заря-2», «Дружба», «Тюльпан» и «Энергетик-2».



В администрации Тамбова причиной аварийной ситуации называли серьёзный засор канализационного коллектора, принимающего стоки преимущественно из северной части города. При обследовании трубы коммунальщики обнаружили на пятиметровой глубине скопление тряпок, доску и бревно, практически перекрывшие проход сточных вод.



Для устранения засора «РКС-Тамбов» привлекло дополнительную технику и подрядную организацию. Всего специалисты прочистили более 500 метров канализационной сети.



26 октября директор «РКС-Тамбов» Сергей Истомин доложил на городской планёрке об устранении проблемы.



«Коллектор запущен и работает, вытеканий нет», — заявил тогда руководитель коммунальной компании.



Однако результаты последующих обследований Росприроднадзора свидетельствуют о том, что выход стоков на поверхность в районе СНТ «Медик» продолжался либо возобновился.



По итогам первого выезда надзорное ведомство 13 ноября объявило «РКС-Тамбов» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. После повторного обнаружения стоков 17 ноября компании направили ещё одно предостережение.



Проблема канализационных разливов в этом районе существует не первый год. По сведениям регионального отделения Народного фронта, жители СНТ «Медик» жалуются на подтопления с 2016 года. Тогда после дождя стоки из канализационного люка затопили около 20 дачных участков и домов.



В октябре 2025 года ситуация обсуждалась на личном приёме губернатора Евгения Первышова. После обращения одной из собственниц глава региона поручил обследовать коллектор, оценить его состояние и определить меры по устранению проблемы совместно с администрацией Тамбова и коммунальным оператором.



Между тем в октябре 2026 года выяснилось, что о новом разливе городские службы узнали от жителей. Как сообщалось, «РКС-Тамбов» своевременно не уведомило о нештатной ситуации центральную диспетчерскую службу и городской комитет ЖКХ.



Размер возможного экологического ущерба от загрязнения территории садовых товариществ пока не определён. Сведения о завершении восстановительных работ на пострадавших участках также отсутствуют. Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора повторно зафиксировало выход канализационных стоков на поверхность в районе СНТ «Медик» в Тамбове. Нарушение выявили 17 ноября — спустя три недели после того, как руководство ООО «РКС-Тамбов» заявило о завершении прочистки коллектора и прекращении утечек. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».Новое обследование территории инспекторы провели с применением беспилотных технологий. В районе участка № 144 они обнаружили колодец, из которого мутная жидкость с характерным канализационным запахом распространялась по рельефу местности. Аналогичную картину специалисты Росприроднадзора наблюдали здесь 20 октября.Масштабный разлив произошёл в октябре 2026 года и затронул сразу несколько садовых товариществ возле улицы Московской: «Медик», «Заря-2», «Дружба», «Тюльпан» и «Энергетик-2».В администрации Тамбова причиной аварийной ситуации называли серьёзный засор канализационного коллектора, принимающего стоки преимущественно из северной части города. При обследовании трубы коммунальщики обнаружили на пятиметровой глубине скопление тряпок, доску и бревно, практически перекрывшие проход сточных вод.Для устранения засора «РКС-Тамбов» привлекло дополнительную технику и подрядную организацию. Всего специалисты прочистили более 500 метров канализационной сети.26 октября директор «РКС-Тамбов» Сергей Истомин доложил на городской планёрке об устранении проблемы.Однако результаты последующих обследований Росприроднадзора свидетельствуют о том, что выход стоков на поверхность в районе СНТ «Медик» продолжался либо возобновился.По итогам первого выезда надзорное ведомство 13 ноября объявило «РКС-Тамбов» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. После повторного обнаружения стоков 17 ноября компании направили ещё одно предостережение.Проблема канализационных разливов в этом районе существует не первый год. По сведениям регионального отделения Народного фронта, жители СНТ «Медик» жалуются на подтопления с 2016 года. Тогда после дождя стоки из канализационного люка затопили около 20 дачных участков и домов.В октябре 2025 года ситуация обсуждалась на личном приёме губернатора Евгения Первышова. После обращения одной из собственниц глава региона поручил обследовать коллектор, оценить его состояние и определить меры по устранению проблемы совместно с администрацией Тамбова и коммунальным оператором.Между тем в октябре 2026 года выяснилось, что о новом разливе городские службы узнали от жителей. Как сообщалось, «РКС-Тамбов» своевременно не уведомило о нештатной ситуации центральную диспетчерскую службу и городской комитет ЖКХ.Размер возможного экологического ущерба от загрязнения территории садовых товариществ пока не определён. Сведения о завершении восстановительных работ на пострадавших участках также отсутствуют.



