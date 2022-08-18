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В Тамбове признали аварийными дома, которые недавно отремонтировали
Сегодня, 07:27
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В Тамбове разгорается скандал, связанный с признанием аварийными многоквартирных домов, которые в прошлом году были отремонтированы по программе капитального ремонта. Речь идет о неэффективном использовании миллионов рублей из фонда капремонта.
Речь идёт о двух домах №22а по улице Рязанской и доме №63а по улице Максима Горького. В частности на ремонт кровли двухэтажного дома по Максима Горького пошло 836 тыс. рублей, а на ремонт общего имущества дома 22А по ул. Рязанская почти 2 млн рублей. И уже в этом году их признали аварийными.
Кроме того, в этом году по программе капительного ремонта должны отремонтировать дом по улице Степная, 68А к. 1, который недавно также признали аварийным.
«Получается, что деньги на капремонт - это деньги на ветер. И в этом вся администрация г. Тамбова - бездумное расточительство и никакой логики. Уверен, что правоохранительные органы должны обратить внимание на эту вопиющую ситуацию и наказать виновных (если, конечно, они найдутся)», - написал в своем канале депутат Артем Александров.
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