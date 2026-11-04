В ДТП под Тамбовом погиб ректор Державинского университета Павел Моисеев Комментариев: 0



Глава Тамбовской области Евгений Первышов выразил соболезнования родным и близким погибшего:



— Павел Сергеевич возглавил Тамбовский государственный университет имени Державина в 2022 году. Под его руководством вуз активно развивался, став настоящим центром международного сотрудничества. Он был настоящим профессионалом и замечательным человеком. Таким мы будем помнить его всегда.



В университете сообщили:



— Ушёл из жизни наш ректор Павел Сергеевич Моисеев — человек, который многое значил для нашего вуза. Мы привыкли видеть его в коридорах, на собраниях, на больших университетских событиях. Он знал не только цифры и планы, но и то, что по-настоящему важно студентам: как сложно бывает успеть всё, как хочется, чтобы Державинский был не просто местом учёбы, а местом, где тебя слышат. Его решения могли казаться строгими, но за ними всегда стояла забота о будущем вуза. Он верил в нас, и этим давал силы стараться быть лучше. Сейчас трудно подобрать слова. Хочется просто сказать: спасибо за всё.



Прощание с Павлом Моисеевым состоится в субботу, 7 ноября. В 10:00–11:00 пройдёт прощание для всех желающих в Тамбовтеатре, в 10:00–11:45 — гражданская панихида (официальная часть — 11:00–11:45). В 11:45–13:00 — отпевание в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в 13:00–14:00 — похороны на Воздвиженском кладбище.



Павел Моисеев родился 17 апреля 1987 года в Тамбове. Образование получил в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» и в Державинском университете; магистратуру «СТАНКИНа» окончил с отличием. Кандидат экономических наук, доцент.



В Державинском университете работал с 2011 года: курировал корпоративную политику, информатизацию и инфраструктурное развитие, был проректором по информатизации и инновационному развитию, по управлению имущественным комплексом, по цифровой трансформации. Исполняющим обязанности ректора стал 1 июля 2022 года, в январе 2023 года избран ректором, с 24 марта 2023 года утверждён в должности приказом Минобрнауки России. Возглавил вуз после смерти предыдущего ректора Владимира Стромова, скончавшегося 10 марта 2022 года в возрасте 44 лет.



Был депутатом Тамбовской областной Думы восьмого созыва, возглавлял комитет по охране здоровья. В «Единой России» входил в Президиум регионального политического совета и курировал проект «Новая школа». Возглавлял региональное отделение Общества российско-китайской дружбы, Тамбовское отделение Российской ассоциации содействия науке и региональную федерацию волейбола.



Фото: Павел Васильев / «Вердикт» В ночь на 5 ноября в посёлке Трегуляй под Тамбовом квадроцикл наехал на металлическое ограждение и перевернулся. В аварии погиб ректор Тамбовского государственного университета имени Державина, депутат областной Думы Павел Моисеев. Ему было 39 лет, у него осталась маленькая дочь.Глава Тамбовской области Евгений Первышов выразил соболезнования родным и близким погибшего:В университете сообщили:Прощание с Павлом Моисеевым состоится в субботу, 7 ноября. В 10:00–11:00 пройдёт прощание для всех желающих в Тамбовтеатре, в 10:00–11:45 — гражданская панихида (официальная часть — 11:00–11:45). В 11:45–13:00 — отпевание в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в 13:00–14:00 — похороны на Воздвиженском кладбище.Павел Моисеев родился 17 апреля 1987 года в Тамбове. Образование получил в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» и в Державинском университете; магистратуру «СТАНКИНа» окончил с отличием. Кандидат экономических наук, доцент.В Державинском университете работал с 2011 года: курировал корпоративную политику, информатизацию и инфраструктурное развитие, был проректором по информатизации и инновационному развитию, по управлению имущественным комплексом, по цифровой трансформации. Исполняющим обязанности ректора стал 1 июля 2022 года, в январе 2023 года избран ректором, с 24 марта 2023 года утверждён в должности приказом Минобрнауки России. Возглавил вуз после смерти предыдущего ректора Владимира Стромова, скончавшегося 10 марта 2022 года в возрасте 44 лет.Был депутатом Тамбовской областной Думы восьмого созыва, возглавлял комитет по охране здоровья. В «Единой России» входил в Президиум регионального политического совета и курировал проект «Новая школа». Возглавлял региональное отделение Общества российско-китайской дружбы, Тамбовское отделение Российской ассоциации содействия науке и региональную федерацию волейбола.Фото: Павел Васильев / «Вердикт»



