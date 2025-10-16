Профессор ТГУ имени Державина Павел Сысоев удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Комментариев: 0



Павел Сысоев — доктор педагогических наук, профессор, начальник управления организации научно-исследовательской деятельности студентов и подготовки научных кадров ТГУ, руководитель Тамбовского научного центра Российской академии образования. Он считается одним из ведущих российских специалистов в области педагогики, методики преподавания иностранных языков и лингводидактики.



Связь учёного с Державинским университетом — многолетняя. Он окончил факультет романо-германской филологии в 1997 году, затем получил магистерскую степень в Пенсильванском государственном университете (США), защитил кандидатскую и докторскую диссертации — в ТГУ и Московском государственном университете.



За годы работы в университете профессор Сысоев прошёл путь от ассистента до руководителя крупных научных подразделений. На его счету 8 монографий, 16 учебных и 4 методических пособия, более 300 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Под его руководством защитились 52 кандидата педагогических наук, многие его ученики — лауреаты престижных стипендий и грантов.



Павел Викторович родом из педагогической семьи: отец, Виктор Андреевич, более 30 лет возглавлял Тамбовский областной Дворец творчества детей и юношества, а мать, Людмила Ивановна, преподавала английский язык в гимназии № 12.



Коллеги и студенты отмечают, что Павел Сысоев не только выдающийся учёный, но и человек, который вдохновляет новое поколение педагогов своим примером и научным подходом к делу.



