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В Тамбовской области состоялся конкурс среди выпускников «Школы фермера» на получение грантовой поддержки от Россельхозбанка
Вчера, 10:19
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В 2023 году в Тамбовской области стартовала третья волна обучения образовательного проекта «Школа фермера». Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты обучались востребованному и перспективному направлению для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта». При этом, по инициативе Россельхозбанка принято решение о проведении конкурса «Грант АгроБизнес» среди выпускников третьей волны «Школы фермера» совместно с Фондом «Агро Содействие».
16 ноября в офисе Тамбовского филиала Россельхозбанка состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление грантовой поддержки студентам образовательного проекта «Школа фермера». В состав комиссии вошли представители Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства области и регионального информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса.
В течение нескольких месяцев участники проекта изучали правовые и финансовые аспекты работы фермерских хозяйств, маркетинг, знакомились с новейшими агротехнологиями, проходили практику на ведущих предприятиях области. Завершился курс защитой бизнес-планов. По итогам обучения выпускники представили целый ряд перспективных бизнес-проектов.
«Цель конкурса – это повышение заинтересованности в получении аграрного образования и содействие повышению уровня дополнительного сельскохозяйственного образования. Именно поэтому он проводится среди выпускников «Школы фермера» — образовательного проекта Россельхозбанка при поддержке Минсельхоза России, субъектов Российской Федерации, высших учебных заведений, лидеров фермерского сообщества и представителей компаний, занимающихся производством и переработкой фермерской продукции», - отметила директор Тамбовского филиала Елена Шарова.
Результаты конкурса будут известны уже в ближайшее время. По его итогам будет отобран наиболее рентабельный и значимый для региона бизнес-проект. Его автор получит грант.
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